Rossana Nájera fue víctima de fraude: compró un departamento y la dejaron sin casa… ¡y sin dinero!

Rossana Nájera celebra su regreso a la televisión con el melodrama “Hermanas, un amor compartido”, donde comparte créditos con Adriana Louvier y Osvaldo Benavides, también revela una amarga experiencia personal.

Y es que la actriz confesó ante la prensa y que fue víctima de un fraude inmobiliario que le costó tiempo, dinero y mucha ilusión.

Aunque ha tratado de mantener el tema con discreción por cuestiones legales, decidió hablar para alertar a otras personas.

Rossana Nájera / Redes sociales

¿Cómo fue estafada Rossana Nájera?

Todo comenzó hace un par de años, cuando Rossana Nájera recibió una atractiva oferta para adquirir un departamento. Con la emoción de invertir en su patrimonio, decidió dar el paso sin imaginar que se trataba de un engaño.

Según contó a una revista de circulación nacional, confió en el proyecto y realizó los pagos correspondientes, pero con el paso del tiempo las promesas no se cumplieron. Ni le entregaron la propiedad ni le devolvieron su dinero.

“No quiero hablar mucho de eso porque justo estamos ahorita en audiencias y los abogados ya me dijeron ‘hija, quédate calladita’, pero sí, sí es cierto. Hay un fraude, compré un departamento y fue un fraude”, expresó.

Rossana Nájera explicó que el caso ya está en manos de sus abogados, por lo que prefiere no dar demasiados detalles hasta que el proceso legal concluya.

Rossana Nájera / Redes sociales

¿Cuánto dinero perdió Rossana Nájera en estafa por departamento?

Aunque Rossana Nájera no reveló la cifra exacta, dejó claro que se trata de una suma importante, de esas que cuestan años de trabajo y esfuerzo. La pérdida la afectó no solo en lo económico, también en lo emocional.

“Fue un fraude, no me entregaron el departamento ni me regresaron el dinero. Estamos en eso, estamos en audiencias y yo espero chismearles un poquito pronto de que ya esté a nuestro favor”, comentó.

A pesar del mal trago, se mostró confiada en que la justicia le dará la razón. “La carpeta está tan bien armada que ya no hay vuelta de hoja, nada más que todo es un proceso, procesos muy largos”, añadió.

Rossana Nájera / Redes sociales

Rossana Nájera advierte a la gente sobre estafas inmobiliarias

Después de guardar silencio por mucho tiempo, Rossana Nájera decidió contar su historia para que otros no pasen por lo mismo. La actriz reflexionó que compartir su experiencia puede ayudar a prevenir más víctimas.

“Tengan mucho cuidado. Yo no había dicho nada porque esto tiene muchos años, y luego dije ‘Rossana, capaz de que alguien está ahorita a punto de comprar un departamento y ve tu nota’. También está padre que se cuiden”, señaló.

Finalmente, recomendó revisar todo “con lupa”, pedir asesoría legal y no dejarse llevar por ofertas demasiado buenas que después podrían salir demasiado caras.

