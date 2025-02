¡Caótico divorcio! Actriz de ‘El diario de Daniela’ cerró ciclos y revela que ya hay alguien más en su vida

Los años 2022 y 2023 fueron caóticos para Fátima Torre. La lactriz se enfrentó al doloroso proceso de un divorcio, pero, como el ave fénix, resurgió para estar bien para sus hijos. Este 2025 todo ha mejorado en su vida. Tiene trabajo y motivos para seguir adelante.

Fátima Torre por fin se divorció; celebra su soltería con fiesta / Instagram

Te puede interesar: Fátima Torre y su esposo están a un paso del divorcio; ¡llevan meses separados!

¿Quién es el novio de Fatima Torre tras doloroso divorcio de Héctor Salazar?

Le preguntamos si ya tiene galán y respondió: “Sí, hay alguien. Estoy contenta y vamos poco a poco. Cuando más sola me sentía, llegó el amor a mi vida”.

“Lo de mi divorcio fue un proceso muy complicado, pero creo que, mientras estés bien contigo misma, aunque suene a cliché, las cosas se acomodan. Si no, pasas de un lado a otro y no sanas”.

Para Fátima, lo más importante son sus hijos, por lo que decidió solo trabajar los fines de semana: “Tengo 8 meses en la puesta en escena 2:22, una historia paranormal. Es una obra que amo. Agradezco haber entrado a ella. Vine a una función y dije: ‘Yo quiero estar en la obra’. universo es muy sabio y lo conseguí. Las cosas pasan por algo. Este proyecto llegó en un momento de mi vida en que tenía la necesidad de volver a los escenarios”.

La actriz Fatima Torre estrena romance / Alejandro Isunza / Redes sociales

No te pierdas: Divorcio de Fátima Torre no fue por la monotonía, sino por tanta infidelidad

¿Qué dijo Fatima Torre sobre retirarse de las telenovelas ?

“Me aparté de las novelas cuando me embaracé. La primera vez que tuve la oportunidad de hacer teatro encontré más balance, porque solo son los fines de semana y unas cuantas horas”.

“Tengo toda la semana libre para hacer mis cosas y estar con los niños. Con una telenovela, sacrificas mucho tiempo. A veces es complicado, porque los fines mis hijos también tienen actividades, pero tengo una red de apoyo increíble”, dijo.

También tiene un programa en línea: “Tengo un pódcast de maternidad. Nos ha ido increíble. Ha sido un desahogo padrísimo. Tocamos temas reales. Es parte de nuestra terapia. Soy una mujer que siempre busca de qué trabajar”.

“No descarto las telenovelas, pero ahorita no lo veo funcional. Soy mamá presente. No me veo en esa combinación. Aunque crecen, siempre van a necesitar apoyo, como yo lo hago con mi mamá hoy en día”. Fatima Torre

La actriz Fatima Torre estrena romance / Alejandro Isunza / Redes sociales

Mira: Fátima, Andrea y Chema Torre harán reality con sus ocho hermanos más

¿Fatima Torre espera que sus hijos sigan sus pasos en la actuación?

“Para mis hijos es raro todo esto. Ya vieron la telenovela El diario de Daniela, donde salí de chiquita. Saben que soy yo, pero me ven diferente. Me dicen: ‘Mamá, eres famosa’, pero después se les olvida”.

“Como que a veces también les gusta esto de la artisteada, pero yo no los obligo ni nada. No los voy a poner a chambear. Y no es que yo tenga alguna queja de mi pasado. Yo de niña trabajé muchísimo y no me arrepiento. Agradezco a mi mamá, porque nunca nos dejó y se partía en mil pedazos para que cumpliéramos nuestras metas”, concluyó.

La actriz Fatima Torre estrena romance / Alejandro Isunza / Redes sociales

¿Quién es Fatima Torre?

Inició su carrera desde niña en proyectos como:

Cuentos de Navidad

El diario de Daniela

Después vinieron:

María Isabel

Locura de amor

Velo de novia

Soy tu dueña

Dos hogares

Amor real .

En series la hemos visto en:

Mujeres asesinas

La rosa de Guadalupe

Como dice el dicho y

¡Qué madre tan padre!

También

Ha participado en programas como:

Las últimas telenovelas en las que la vimos son:

Corazón que miente (2016)

Médicos línea de vida (2019).

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/o digital de tu revista TVNotas, ¡No te pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.