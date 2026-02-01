¡Fátima Torre disfruta de la soltería! Terminó con su novio y dice que no necesita un hombre a su lado

Fátima Torre disfruta de una nueva etapa en su vida: La soltería, luego de haber puesto fin a un noviazgo de 7 meses con un galán del cual prefirió no revelar su nombre. La actriz considera que no necesita a nadie a su lado para ser feliz.

“Disfruto mucho estar sola. Estoy abierta a enamorarme de alguien con quien tenga mucho en común, la misma mentalidad. Tendría que ver si tenemos futuro y le impondría mis condiciones. Tener a alguien solo por estar acompañada no me llena. Sería diferente si me enamoro. Si alguien aparece y suma a mi vida, qué bueno, pero no necesito a una pareja y no espero tenerla”, expresó Fátima Torre.

¿Qué pasó con Fátima Torre y su novio?

Cabe recordar que, hace casi 3 años, se divorció del empresario Héctor Salazar, papá de sus hijos. La actriz nos confesó que tras su divorcio tomó terapias para sanar su dolor. Posteriormente, se dio la oportunidad de volver a tener una pareja; sin embargo, a pesar de que iban muy bien, terminaron.

“Tuve un novio después de mi divorcio. Aprendí que, si dejo que llegue esa persona a mi vida, es porque tengo muy claro lo que quiero, quién soy y lo que me gustaría de una pareja. Puedo conocer gente, pero para algo serio ya es diferente”. Fátima Torre

De acuerdo con lo relatado por la también emprendedora, tras divorciarse de Héctor Salazar se volvió más selectiva al considerar salir con alguien. También compartió que la relación con su exmarido ya está superada: “Cada uno vivió su proceso. Hoy me llevo muy bien con el papá de mis hijos, aunque no hay una relación más allá de los niños”.

Finalmente, se sinceró sobre las causas de su divorcio: “Había cosas que no eran justas. No solo era mamá, sino que era también proveedora. Sentía una fuerte carga y quería a alguien que estuviera más involucrado con los niños. Llegó el momento en que él sí trabajaba, pero yo sentía que no había un equilibrio. Por eso decidimos separarnos”, concluyó.

¿Por qué Fátima Torre se divorció?

Fátima se casó con Héctor, quien había sido su único novio. Duraron 14 años juntos y en 2015 contrajeron nupcias. Tuvieron 2 hijos.

y en 2015 contrajeron nupcias. Tuvieron 2 hijos. Desafortunadamente, en 2023 anunciaron su divorcio

¿Quién es Fátima Torre?

Actualmente, tiene 37 años.

Empezó su carrera desde pequeña. Se le vio en novelas infantiles como ‘El diario de Daniela’.

También se le ha visto en otros proyectos como ‘Soy tu dueña’, ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘La Tempestad’.

Es hermana de los también actores y diseñadores José María Torre y Andrea Torre.

y En los últimos años se ha enfocado al contenido en redes sociales.

En Instagram cuenta con 843 mil seguidores.

