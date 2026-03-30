Alejandro Landero reaparece tras presunta estafa para conseguir dinero y ¡revela a qué se dedica ahora!

En octubre pasado, el actor Alejandro Landero fue noticia al descubrirse que estaba viviendo en una banca en la colonia Roma, en CDMX. Sin embargo, la situación dio un giro cuando se dio a conocer que, supuestamente, todo habría sido orquestado, junto a la también actriz Patricia Larrañaga, como un método para conseguir dinero.

Tras estar en el ojo del huracán, captamos al actor y nos habló sobre la crisis que enfrentó. Visiblemente más tranquilo, compartió que poco a poco está retomando su vida, aunque no niega que atravesó por momentos muy duros.

Explica que el proyecto que tenía en Puerto Vallarta se canceló. Cabe mencionar que este trabajo era la razón por la que pedía dinero, además de sostener a sus mascotas. “El proyecto que tenía en Vallarta no ha salido, está detenido y, luego, con los acontecimientos, toda la violencia que se generó por el asesinato del ‘Mencho’, pues sigo aquí atorado”.

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Alejandro Landero en la calle. / Redes sociales y Archivo TVNotas

¿Alejandro Landero hizo una estafa para pedir dinero?

El actor Alejandro Landero se defendió de las acusaciones en su contra:

“Todo el chismarajo que armaron (los medios)… Se pasaron de la raya. Dijeron puras mentiras”, pero eso no fue todo: El actor confesó que la presión mediática le afectó seriamente en su salud. “Me enfermé… Acuérdense de que soy autista, tengo TDAH, me dio un burnout”. Alejandro Landero

Actualmente trabaja en una oficina de financiamiento para bienes raíces. “No me puedo quedar sin hacer nada. Fue un proceso difícil. Ahorita ya hay que salir y moverse”. Y, entre risas, añadió: “Hoy me tocó Bienestar (apoyo a adultos mayores) y ahí donde estoy trabajando es con base en comisiones. Entonces, estoy trabajando para generarlas”.

También confirmó que ya cuenta con un lugar seguro donde vivir junto a sus perritos y gatitos, quienes fueron su mayor preocupación durante la crisis. “Yo me pude haber ido a dormir a donde sea, pero no podía dejar a mis ‘niños’ en la calle. Dos semanas antes de que se suscitara todo esto, me la pasé buscando quién me pudiera brindar un asilo, ayuda provisional, y nadie dijo: ‘Yo’. Por eso nos quedamos ahí”.

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Reaparece Alejandro Landero tras controversia: así es su nueva vida como vendedor inmobiliario. / Redes sociales/TVNotas

Alejandro Landero defiende a Patricia Larrañaga, tras escándalo de presunto fraude

Sobre su relación con Patricia Larrañaga, compartió que, pese al escándalo, siguen en buenos términos. “La llevo bien. Somos amigos, a pesar de todo lo que se dijo… A ella también le levantaron muchos falsos. Estas personas, con tal de ganar likes, inventan sandeces. Quedó muy afectada, pero ya se está recuperando también. Nos hablamos, no nos vemos mucho, porque estamos cada quién con sus cosas”.

Respecto a las declaraciones de Fernando Larrañaga, padre de Patricia, indicó: “Lo agarraron desprevenido… Salió a defender a su hija. No tenía por qué defenderme a mí. No tengo nada en contra de Fernando. Nos hemos llevado muy bien siempre y hay un trato cordial”.

El actor defendió a su expareja de los rumores y afirmó que todo lo que se dijo sobre ella también es falso, aunque no quiso ahondar en el tema de la demanda de desalojo en su contra, razón por la cual él terminó en la calle por unos días. “De eso no me corresponde hablar, no es mi tema”.

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Alejandro Landero rompe el silencio tras polémica y revela a qué se dedica actualmente. / Redes sociales

¿Cómo dejó de vivir en la calle Alejandro Landero?

Durante la crisis, Alejandro Landero recibió apoyo de la Asociación Rafael Banquells y de personas cercanas, incluyendo vecinos de la colonia Roma. Sin embargo, reconoció que no se logró reunir la meta económica que buscaba en ese momento.

“La asociación me dio un apoyo en su momento, para la situación que estaba pasando. Ya no me lo dan. (Excompañeros) mandaron dinero, nada más, y la gente también apoyó para que me pudiera ir (a Puerto Vallarta), pero no se llegó a la meta, por toda la situación que se suscitó”. Alejandro Landero

Explicó que pudo aclarar todo con los vecinos que le brindaron su apoyo: “Estuve en contacto con la persona que se encargó de hacer todo eso. Les agradecí por ese medio, porque gracias a eso pude, de alguna manera, estar tranquilo. El plan sigue, si no es Vallarta ya buscaré otro lugar en provincia”.

No obstante, pese a estos momentos tan complicados que vivió económicamente, dice que la actuación ¡ya no está en sus planes! “No, ya no… Eso se quedó atrás. Hay otras cosas en mi vida que me llaman más la atención. Me encanta la actuación, pero así chimuelo, no. Mientras no tenga para arreglarme mis dientes, pensar en actuar, no”.

Por ahora, su objetivo es estabilizarse económicamente y dejar la ciudad lo antes posible. “Espero sacar lana otra vez y, en el momento que sea oportuno, salirme de la ciudad. Yo no soy gente de ciudad… De que me voy, me voy”.

Pese a sus declaraciones, nos enteramos de que el actor estaría en actividades de la Asociación Rafael Banquells para seguir obteniendo beneficios por otro periodo, debido a sus dificultades económicas.

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Patricia Larrañaga, ex de Alejandro Landero. / Redes sociales/TVNotas

¿Cuál fue la polémica de Alejandro Landero y Patricia Larrañaga?

En octubre se hizo viral que el actor Alejandro Landero vivía en una situación vulnerable. “El vecino actor se quedó sin trabajo y se encuentra en situación de calle con sus 3 gatitos y su perrito, a los que no quiere abandonar”, se escuchaba en una grabación de los vecinos que querían apoyarlo.

Luego salió a la luz que, supuestamente, Patricia Larrañaga y Alejandro Landero

Patricia habría mandado al actor a pedir dinero.

Después, su exsuegro, Fernando Larrañaga, aseguró: “Es un fraude”.

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¿Qué es un burnout autista?

Según SOM Salud Mental 360, el burnout autista es un estado de agotamiento emocional, físico y mental persistente y prolongado, causado por un sobreesfuerzo al intentar adaptarse al entorno social.

Entre sus características están la pérdida de capacidad de hacer lo que antes se hacía de manera normal, como si la persona se apagara. También se manifiesta con dolor físico, baja regulación emocional, con cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, problemas de concentración y memoria, que dificultan las tareas diarias, y falta de energía para la interacción social, lo que resulta en aislamiento.

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