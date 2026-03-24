César Évora denuncia fraude con su imagen tras rumores falsas de su muerte; el actor suplica no caer en estafas

El actor César Évora, tras rumores falsos sobre su muerte, denunció que a través de redes sociales se venden saludos creados con Inteligencia Artificial (IA) y utilizando su imagen, ante lo que pidió a las personas que no se dejen estafar, ¿qué dijo? Te revelamos todos los detalles.

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César Évora denunció un fraude. / Redes sociales

¿Qué pasó con César Évora y qué denunció?

En redes sociales comenzaron a circular publicaciones en las que se ofrecen saludos personalizados atribuidos a César Évora con mensajes que pueden adaptarse a distintas ocasiones y son entregados como si el propio actor los hubiera grabado. El contenido, sin embargo, corresponde a materiales generados con herramientas de Inteligencia Artificial, capaces de recrear rasgos vocales y visuales, lo que provocó la reacción del actor César Évora, reconocido por su participación en telenovelas como El privilegio de amar, Laberintos de pasión y El manantial.

“Agradezco quién sube fotos mías, el club de fans, lo agradezco porque lo hacen desinteresadamente, pero me acaban de comunicar que hay alguien o algunos que están cobrando, nunca he cobrado un centavo por un saludo a nadie ni por una foto, para que lo sepan y lo tengan bien claro, no soy yo, no se dejen engañar” César Évora

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Redes sociales

¿Qué dijo César Évora de que venden sus saludos con inteligencia artificial?

Frente a la circulación de estos contenidos, César Évora fijó su postura y se refirió a las diferencias que, desde su experiencia, existen entre una interpretación humana y un material generado con tecnología.

“Todavía la Inteligencia Artificial no ha logrado que un actor parezca natural, si miran a los ojos de una figura hecha con Inteligencia Artificial, se dan cuenta que hay un mundo vacío dentro de esos ojos”, mencionó.

“Uno identifica inmediatamente cuando se trata de inteligencia artificial, no se dejen engañar. No se dejen engañar por alguien que está cobrando, eso es un fraude, yo no cobro por mandar un saludo o mensaje a alguien que viene y me pide un saludo para su abuela, su mamá, su tía o su esposa, lo hago con todo gusto, igual a quien me pide un autógrafo y una foto, no cobro por eso” César Évora

Finalmente dejó abierta una inquietud sobre las implicaciones de este tipo de prácticas en el ámbito legal. “¿Cómo controlas eso? ¿qué haces legalmente contra eso?”, cuestionó, al referirse a la dificultad de regular el uso de su imagen en contenidos generados con Inteligencia Artificial.

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César Évora advierte sobre estafas con saludos falsos en redes. / Redes sociales

¿Quién es César Évora?

César Évora es un actor nacido el 4 de noviembre de 1959 en La Habana, Cuba, que ha desarrollado gran parte de su trayectoria en México. Antes de dedicarse a la actuación, estudió Geofísica con la intención de trabajar en la exploración de petróleo y minerales, pero su camino cambió tras participar en un casting donde fue seleccionado entre cientos de aspirantes. Con el tiempo, decidió trasladarse a México, país donde se estableció de manera definitiva y obtuvo la nacionalidad en 1999.

Su carrera comenzó a consolidarse en el ámbito cinematográfico en Cuba, al integrarse al Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, donde participó en producciones como Un hombre de éxito y Capablanca. Posteriormente, al llegar a México, se incorporó a la televisión y formó parte de diversas telenovelas que lo posicionaron en la pantalla, entre ellas El privilegio de amar, Abrázame muy fuerte y Entre el amor y el odi*, además de asumir distintos personajes en proyectos a lo largo de los años.

En su trayectoria también destacan participaciones protagónicas y antagónicas en producciones como Mariana de la noche, La madrastra y Mundo de fieras, así como colaboraciones en cine y televisión. A nivel personal, es padre de tres hijos y ha mantenido su vida entre Cuba y México, país donde reside actualmente y donde ha continuado su trabajo en la industria del entretenimiento.

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