Actores mexicanos tuvieron romance gay y salió a la luz luego del asesinato de uno de ellos: ¡Amor en secreto!

Dos reconocidos actores habrían mantenido una relación amorosa en secreto y en medio de rumores que nublaron sus carreras, hasta que uno de ellos murió y salieron más detalles a la luz, ¿de quiénes se trata? Te contamos todos los detallles.

No te pierdas: Actriz de Alegrijes y rebujos reaparece con la voz entrecortada tras la reciente muerte de su madre: “Duele”

¿Qué actores presuntamente tuvieron una relación amorosa?

Arturo de Córdova y Ramón Gay habrían mantenido una relación en privado durante los años en que coincidieron dentro de la industria cinematográfica mexicana. Las versiones sobre este vínculo han surgido a partir de testimonios indirectos y reconstrucciones posteriores que señalan una cercanía más allá de lo profesional, en una etapa en la que la vida personal de las figuras públicas se manejaba con estricta discreción.

En el contexto del Cine de Oro mexicano, las normas sociales y la percepción pública limitaban la visibilidad de ciertos aspectos de la vida privada, particularmente aquellos relacionados con la diversidad, que solían ser objeto de crítica. Bajo ese escenario, cualquier relación que se apartara de lo esperado enfrentaba no solo reserva, sino también posibles señalamientos, lo que contribuye a explicar por qué este presunto vínculo no habría sido expuesto en su momento.

Ambos actores compartieron créditos en películas como Mi esposa y la otra, En la palma de tu mano y Amor en cuatro tiempos, producciones que forman parte de una etapa relevante del cine nacional.

No te pierdas: Pablo Perroni, tras divorcio de Mariana Garza, presume a su novio y ¡tienen grandes planes a futuro!, ¿boda?

Arturo de Córdova y Ramón Gay tuvieron un romance. / Redes sociales

¿De dónde surgen los rumores sobre la supuesta relación entre Arturo de Córdova y Ramón Gay?

Ramón Gay perdió la vida el sábado 28 de mayo de 1960 en un hecho que sacudió al medio artístico. El actor fue atacado a tiros por el ingeniero petrolero José Luis Paganoni, exesposo de la actriz Evangelina Elizondo, con quien compartía escenario en la obra Treinta segundos de amor. El ataque ocurrió cuando ambos conversaban dentro del automóvil del actor, afuera del domicilio de la actriz. Gravemente herido, fue trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital Rubén Leñero, donde falleció poco después de ser ingresado.

Según versiones difundidas en aquella época, el crimen habría estado motivado por celos atribuidos a José Luis Paganoni, lo que llevó a que el caso fuera señalado como un posible crimen pasional. La noticia generó atención en los medios, que siguieron de cerca tanto los hechos como sus consecuencias. Tras su fallecimiento, el actor fue sepultado en el Panteón Jardín, donde se dieron cita personas cercanas y figuras del espectáculo.

Con el paso del tiempo, también llamó la atención que la condena de José Luis Paganoni fuera breve y que después no se volviera a tener información pública sobre él. En medio del funeral, medios de aquella época señalaron que presuntamente Arturo de Córdova se habría quedado abrazando el ataúd de Ramón Gay, un momento que no pasó desapercibido y tras el cual comenzaron a circular rumores sobre un supuesto romance entre ambos, sin que exista confirmación directa.

No te pierdas: Actor mexicano se quitó la vida tras recibir terrible diagnóstico de enfermedad terminal: ¿Quién era?

Qué se ha dicho sobre el presunto romance entre Ramón Gay y Arturo de Córdova y cómo surgieron estas versiones. / Redes sociales

Familia de Ramón Gay confirma que el actor tuvo un romance con Arturo de Córdova

Ramón Pérez Gay, sobrino del actor Ramón Gay, dio a conocer en la columna *Un charco de sangre en el asfalto*, publicada en El Universal, una versión sobre la vida personal del intérprete. En ese texto, señaló que Ramón Gay y Arturo de Córdova habrían mantenido una relación en secreto, información que, según escribió, conoció tiempo después de los hechos

En la misma columna, Ramón Pérez Gay incluyó la siguiente referencia: “Pasó mucho tiempo antes de que yo me enterara de que Ramón Gay y Arturo de Córdova mantenían en secreto un amor de pasiones turbulentas y fidelidades inquebrantables. Los secretos de amor se desmoronan al contacto del aire”.

Asimismo, el texto recupera lo publicado por el columnista Federico de León, quien escribió tras el crimen: “Arturo de Córdova fue siempre el blanco moral y técnico de Ramón Gay. Media hora después de la tragedia encontraron a Córdova en un centro nocturno de la colonia Juárez y le informaron de la tragedia”.

No te pierdas: Sugey Ábrego sufrió terrible accidente que la llevó a ser hospitalizada de emergencia, ¿se quedó sin caminar?