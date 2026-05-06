Matthew Perry: Subastarán objetos personales del actor, incluidos guiones de episodios relevantes de Friends

A pesar de que ya han sido casi tres años de la muerte de Matthew Perry, uno de los protagonistas de ‘Friends’, los fans aún siguen conmocionados por la partida del artista.

Ahora se ha revelado una noticia que ha dejado sorprendidos a los seguidores de la serie y del actor ya fallecido. Se notificó que serán subastadas las pertenencias personales del artista, incluidos los guiones de algunos episodios relevantes de ‘Friends’. ¿Es legal? Acá te dejamos los detalles.

Las pertenencias de Matthew Perry serán subastadas. / Foto: Instagram: @mattyperry4.

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¿Cuándo y de qué murió Matthew Perry, protagonista de ‘Friends’?

Matthew Perry, famoso actor que dio vida a Chandler Bing en la serie ‘Friends’, murió el 28 de octubre de 2023 a la edad de 54 años.

Fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, Estados Unidos. Según testimonios forenses, la causa principal de su muerte fue una sobredosis provocada por los efectos agudos de la ketamina.

La última actualización del caso ha mencionado que cinco personas fueron señaladas como culpables por el fallecimiento de Matthew Perry, las cuales han sido detenidas.

Entre los acusados se encuentra Jasveen Sangha, conocida como “la reina de la ketamina”, así como dos médicos más: Salvador Plasencia y Mark Chavez, señalados de trabajar con otras personas para entregarle la droga al actor durante los últimos meses de vida.

Cabe destacar que el actor consumía la ketamina, ya que era parte de su terapia que supuestamente estaba supervisada. Perry en años anteriores enfrentó problemas de adicciones por el alcohol y diferentes drogas.

La muerte de Matthew Perry fue a causa de una sobredosis de Ketamina. / Foto: Captura de pantalla.

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¿Por qué se subastarán objetos de Matthew Perry?

Este miércoles 6 de mayo se informó que las pertenencias, objetos personales y demás artículos que pertenecían a Matthew Perry serán subastados, incluidos guiones de episodios importantes de ‘Friends’.

La razón es por una subasta con causa, ya que las ganancias recaudadas por Heritage Auctions se destinarán a la Fundación Matthew Perry, la cual es utilizada como una organización sin fines de lucro creada tras la muerte del actor y que es dedicada a ayudar a las personas con problemas de adicciones.

Representantes de Heritage Auctions dieron a conocer la subasta y mencionaron que es una forma de que el legado del actor perdure, así como de unir a la gente.

Además de los guiones de episodios de ‘Friends’, también estarán incluidos otros objetos como obras de artistas como Banksy y un premio del Sindicato de Actores de Hollywood, conocido como SAG y que Perry ganó por su actuación en la serie que lo llevó a la fama.

La subasta tendrá lugar el 5 de junio de este 2026, revelaron los organizadores.

Matthew Perry saltó a la fama gracias a la serie ‘Friends’. / Foto. Redes sociales.

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¿En qué otras famosas series y películas participo Matthew Perry?

No solo fue ‘Friends’, el proyecto donde Matthew Perry participó y que lo llevó a la fama mundial, también actuó en otras películas y series.

Las producciones donde Matthew estuvo involucrado fueron:



Falsas apariencias.

17 otra vez.

Sólo los tontos se enamoran.

Un impulso y loco amor.

Casi héroes.

Un vecino peligroso.

Mr. Sunshine.

En ‘Falsas apariencias’ actuó al lado de Bruce Wilis y en ‘17 otra vez’ compartió rodaje con Zac Efrón.

Matthew Perry estuvo en diferentes proyectos de la televisión y el cine, además de ‘Friends’. / Foto: Instagram: @mattyperry4.

¿Cuándo se transmitió el último capítulo de Friends?

La noticia de la subasta de las pertenencias de Matthew Perry llegó en un momento de mucha coincidencia, ya que un día como hoy, pero de hace 22 años, se transmitió el último episodio de ‘Friends’.

Fue el 6 de mayo de 2024 cuando en Estados Unidos se transmitió el episodio ‘El Último’, que marcaba el final de la serie de comedia norteamericana.

De acuerdo con datos de la BBC, fue vista por un promedio de 52.5 millones de espectadores, lo que la convirtió en la transmisión más vista en los últimos seis años.

La serie fue considerada una de las más exitosas y populares en la televisión. En total se grabaron 10 temporadas, las cuales comenzaron sus transmisiones en 1994.

