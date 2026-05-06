El Borrego Nava habla de su estado de salud tras haber sufrido parálisis facial ¿Empeoró?: “Fue estrés”, VIDEO

El Borrego Nava volvió a hablar sobre los problemas de salud que ha enfrentado en el último mes debido a una parálisis facial que sufrió, por lo que dio a conocer cómo se encuentra. ¿Empeoró? ¿Qué dijo? Acá te dejamos los detalles.

Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava sufrió una parálisis facial. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuándo sufrió parálisis facial el Borrero Nava?

El Borrego Nava anunció el pasado 21 de abril que un mes antes había presentado una parálisis facial debido al estrés que vivió y una baja de defensas.

Señaló que un día se quedó dormido y de manera repentina despertó sin movilidad de un lado del rostro.

Luego de varios días, el actor y comediante habló al respecto sobre cómo se encuentra de estado de salud tras haber sufrido una parálisis facial.

Juan Carlos ‘Borrego’ Nava es Acuario y su amuleto 2025 es el pachuli. / TVNotas

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¿Cuál es su estado de salud de el Borrego Nava tras haber sufrido parálisis facial?

El Borrego Nava afirmó que está en recuperación y el proceso lo calificó como “muy bien”, destacando que se siente contento.

Señaló que, con la ayuda de su neurólogo, la afectación ha disminuido, debido a que ha realizado los ejercicios y demás recomendaciones solicitados por el médico. Destacó que se está recuperando muy rápido.

“Muy contento. Muy bien. La verdad es que tengo un neurólogo espectacular (…) y la afectación va mucho mejor cada día con la terapia, acupuntura, ejercicios faciales estoy recuperándome muy rápido”. El Borrego Nava.

El actor y comediante destacó que es importante atender el estrés para evitar afectaciones en el cuerpo como la parálisis facial. Destacó que se trata de la enfermedad que más afecta a las personas a nivel mundial.

"El Borrego" Nava ASEGURA que se encuentra en RECUPERACIÓN tras SUFRIR PARÁLISIS en el ROSTRO. ¿Qué opinas sobre sus declaraciones?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut #SaleElSolTV pic.twitter.com/s8LsQZmNXt — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 6, 2026

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¿Qué dijo el Borrego Nava tras haber sufrido parálisis facial?

El Borrego Nava dio detalles de cómo ocurrió la parálisis facial que sufrió.

Sin mencionar qué fue exactamente, señaló que un virus parecido al herpes fue el que provocó aún más su parálisis facial, ya que asegura que se aprovecha del estrés de las personas, lo que causa una baja de defensas y ataca.

Agregó que no se trataba de un problema neurológico, de acuerdo con lo mencionado por sus médicos.

“Es un virus que entra cuando te bajan las defensas, entra en el nervio que está en la nuca y eso hace que se debiliten los músculos y te da una parálisis facial”. El Borrego Nava.

Descartó que tenga algún problema más severo como un tumor, aneurisma o derrame.

Señaló que recuperará la movilidad en la totalidad, por lo que es reversible y sigue con las terapias que ordenó su médico.

“No, la verdad es que en algunos casos sí, en el mío no, voy a recuperar la movilidad al 100%”. El Borrego Nava.

El Borrego Nava no mencionó acerca de su estado de salud sobre unas piedras en el riñón que le fueron encontradas y le provocaron un severo dolor, motivo por el que fue hospitalizado a finales de abril de emergencia.