El Borrego Nava recuerda el trágico momento en que su exesposa partió de este mundo: “Fue un shock”

En diciembre del 2021 la exesposa de Juan Carlos Nava perdió una batalla larga contra el cáncer de vejiga.

Como te lo contamos en su momento, Juan Carlos Nava, mejor conocido como el ‘Borrego Nava’, vivió el segundo momento más difícil de su vida y es que el 30 de diciembre del 2021 tuvo que decirle adiós a una persona más a causa de una batalla del cáncer.

Se trata de Mariana Jurado, su exesposa y madre de su primer hijo, quien en sus últimos momentos estuvo internada en el Instituto Nacional de Cancerología y luchó hasta el último instante contra cáncer de vejiga.

En la más reciente entrevista de ‘El minuto que cambio mi destino’, el comediante le confesó a Gustavo Adolfo Infante que su relación con Mara, como le gustaba llamarla, se terminó a causa de que él se encontraba de viaje mucho tiempo, ya que iniciaba con el proyecto ‘Guerra de chistes’.

Aunado a eso lograron tener un hijo que nació en el 2006, al momento del divorcio el niño tenía solo dos años.

Cabe resaltar que Mara fue la segunda persona en perder la vida a causa de la maldición cáncer, puesto que el primero fue su padre, fue en ese contexto que el ‘Borrego’ confesó lo difícil que fue:

“Fue complicado, paso con Mara y teníamos una muy buena relación, estábamos siempre en comunicación. La noticia fue un shock, la verdad”, confesó.

Pese a que él sabía que esto llegaría a pasar, en algún momento mantenía la esperanza de que mejorara de igual manera:

“Pero siempre con la esperanza de todo va a estar bien y vamos a ponerle ganas, ella tuvo una preparación espectacular, nunca se dio por vencida, siempre luchó hasta el final, siempre con esa sonrisa, con esas ganas de vivir, de salir adelante”, externó.

‘El Borrego Nava’ explicó que desde la muerte de Mara se encuentra viviendo con su hijo Mariano / Instagram: @borrenava

Y es que su forma de aferrarse a la vida fue el mejor ejemplo que su hijo pudo recibir, ya que logró estar lo mejor posible, en ese mismo contexto confesó que como se rumoraba su hijo se fue a vivir con él, tras la muerte de Mara:

“Estuvo siempre al pie del cañón, entonces eso mantuvo a Mariano muy bien, Mariano está conmigo, vive conmigo”, finalizó.

Mariana Jurado luchó contra el cáncer de vejiga en sus últimos momentos estuvo internada en el Instituto Nacional de Cancerología / Instagram: @borrenava

Pese a los malos momentos que ha vivido, el ‘Borrego’ señaló que se encuentra muy feliz, ya que tiene una excelente relación con sus hijos y no solo eso, sino que se dio una oportunidad más en el amor con Paty con quien tuvo una relación hace 30 años:

“Estamos retomando esta relación increíble, estoy muy feliz, se lleva muy bien con mis hijos, estoy muy enamorado, estoy muy contento, estoy feliz, estoy en paz, estoy tranquilo, estoy pleno”, finalizó.

Las palabras del ‘Borrego Nava’ para Mara Jurado

En el 2021 ante la lamentable noticia, Juan Carlos le dedicó unas bellas palabras a la madre de su hijo, quien desafortunadamente había perdido la vida.

Dicho mensaje expresaba su gratitud por la gran persona que había sido y sobre todo por haberle dado el mejor regalo del mundo a su hijo:

“Marita te agradezco tantas cosas que compartiste conmigo, aprendí tanto de ti, caminamos un buen rato juntos y después de tanto fuimos grandes amigos, te estaré infinitamente agradecido por el hijo que me regalaste el trabajo perfecto que como madre hiciste y te prometo que seguiré puntual y con muchísimo amor la educación de nuestro hijo espero desde allá arriba me guíes para hacer de tu cacahuate un hombre de bien siempre estarás presente en nuestras vidas las personas que se van no mueren si las recordamos siempre con amor vuela, vuela, vuela”, relató.