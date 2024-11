Borrego Nava: No solo le debe a David Vázquez ¡Salen más acreedores! “Querías boda ‘gratis’, hubieras dicho”

Después de que el comediante David Vázquez revelara a TVNotas que Juan Carlos el ‘Borrego’ Nava le quedó a deber 19 mil pesos por sus servicios en la boda del comediante, le salen más acreedores. ¿A quién más le debe ‘el Borrego Nava’?

¿Quiénes son los acreedores del Borrego Nava?

Uno es Juan Bernal, dueño de la banda ‘Intro POP’, a quien contrató y aún no le paga.

“Quien me contactó para el evento fue Patricio Cabezut. Me dijo que él estaría a cargo de la música para la boda del ‘Borrego’. Por temas personales, ya no pudo darle seguimiento. Entonces, hablé directamente con el ‘Borrego”, comentó.

“Contrató mis servicios y de mi banda. Me pidió más cosas, como una saxofonista para que amenizara la recepción, equipo de audio, luces, una chica que cantó el Ave María, plantas de luz, tarima, plataformas y el escenario”. Juan Bernal

Juan Bernal “El costo de todo fue cercano a los 300 mil pesos. Le pedí anticipos. El primero era de 80 mil pesos, que no dio en la fecha acordada. Después me depositó 120 mil. Le mencioné que el día de la boda debería liquidar los 140 mil restantes”.

¿Qué sucedió? “‘El ‘Borrego’ tenía muchas exigencias para su boda. boda. Quería quedar bien con los invitados. Al llegar al evento dijo que no tardaban en llevarle dinero. Desafortunadamente, le creí. Todo el tiempo me decía: ‘No te preocupes. Voy a llevar muchísimo dinero en efectivo’”.

“Al terminar la boda, le volví a cobrar y dijo: ‘Mañana a primera hora tienes tu dinero’. Han pasado más de 6 meses y sigue sin pagar. Estuvimos en contacto vía WhatsApp. Me ponía excusas, mil pretextos. Al final se molestó. No me bloqueó, pero dejó de contestarme”. Juan Bernal

Juan Bernal revela si demandará a ‘el Borrego’ Nava por no pagarle su servicios para su boda

¿Procederás a demandarlo? “Hace unos meses tuve que desembolsar de mi dinero y terminé de pagar a la gente por su trabajo. No me interesa denunciarlo. Es una pérdida de tiempo y no quiero desgastarme. Quiero que la gente, a través de esta nota, se entere de que el señor es un ‘deudor’ y que los proveedores tengan precaución, porque se portó abusivo y no paga”, dijo.

“Me porté a la altura, pero abusa de su nombre. Le tenía respeto y admiración. Corrí con mala suerte y él se burló. Me hubiera dicho que quería una boda ‘gratis’ o por intercambio. El único beneficiado fue él”. Juan Bernal

El ‘Borrego’ dijo que no debe nada, que los que hablan de él es porque se cuelgan de su fama. ¿Qué le dirías?

“No tengo intención de colgarme de tu fama. Tus exigencias fueron demasiadas. Lo que requiero es que pagues y yo seguir trabajando. Qué Dios te bendiga y, por favor, no te burles de la gente”, concluyó.

¿Qué pasó entre David Vázquez y ‘el Borrego’ Nava?

En octubre pasado, el comediante David Vázquez, examigo del ‘Borrego’, declaró a TVNotas que no le ha pagado el show que ofreció en su unión con “su primer amor”, Pati el pasado 27 de abril de este año.

“Teníamos amistad desde hace muchos años. Me comentó que se iba a casar. Quería contratar mi espectáculo y me preguntó sobre el costo. Le dije que, por amistad, no le iba a cobrar, pero tenía que decirme si lo quería con pistas o con músicos” David Vázquez

“Pepe Zavala requería un anticipo para apartar la fecha. Le comenté y me pidió que yo diera el anticipo de 7mil 500 pesos y él me lo depositaría después”, comentó.

Agregó: “Se acercaba la fecha (de su boda) y no me daba el dinero de los músicos. El día de la boda los convencí de estar en la boda aún sin liquidar la otra parte. Le dije del pago y me dijo: ‘Soy el ‘Borrego’ Nava. ¿Crees que te voy a quedar a deber?’. En la fiesta todo transcurrió bien. Al finalizar le comenté que yo había pagado el finiquito y que en total debería pagarme 19 mil pesos. Me dijo que al otro día”.

Esto respondió Juan Carlos ‘el Borrego’ Nava a la situación

“Esto pasó hace más de 6 meses en una petición de su parte de ir a mi boda y me regaló el show. Está reclamando menos de 20 mil pesos, quería regalarme el show porque iba a haber gente famosa. Se quería dar a conocer. Si en el camino se perdió y hubo confusión, que me busque y lo liquidamos. Si él quiere foco, lo logró”, dijo Borrego.

¿Responderá lo mismo con las nuevas pruebas?

