¿Borrego Nava es aprovechado? El comediante David Vázquez afirma que ¡le debe 19 mil pesos!

Juan Carlos el ‘Borrego’ Nava se casó el 27 de abril de este año con quien fuera ‘su primer amor’, Pati. La boda fue en el Rancho azul en Tecámac, Estado de México, donde se dieron cita muchas celebridades. No todo fue miel sobre hojuelas.

El comediante David Vázquez, examigo del ‘Borrego’, declara que no le ha pagado el show que ofreció en su unión.

“Teníamos amistad desde hace muchos años. Me comentó que se iba a casar. Quería contratar mi espectáculo y me preguntó sobre el costo. Le dije que, por amistad, no le iba a cobrar, pero tenía que decirme si lo quería con pistas o con músicos”.

Borrego Nava quería una boda espectacular

David Vásquez “Él buscaba algo espectacular, por lo que quiso con músicos. Le dije que a ellos sí es tenía que pagar. Fue con la orquesta de Pepe Zavala, quien solo le cobró 15 mil pesos. También se tenía que pagar el salón para ensayar. El ‘Borrego’ dijo que sí”.

“Pepe Zavala requería un anticipo para apartar la fecha. Le comenté y me pidió que yo diera el anticipo de 7mil 500 pesos y él me lo depositaría después”.

“Se acercaba la fecha y no me daba el dinero de los músicos. El día de la boda los convencí de estar en la boda aún sin liquidar la otra parte. Le dije del pago y me dijo: ‘Soy el ‘Borrego’ Nava. ¿Crees que te voy a quedar a deber?’. En la fiesta todo transcurrió bien. Al finalizar le comenté que yo había pagado el finiquito y que en total debería pagarme 19 mil pesos. Me dijo que al otro día”.

Borrego Nava jura que pagará su deuda, pero ¡hasta el momento continúa sin dar la cara!

“Dos días después me respondió que estaba de Luna de miel. Otra vez me dijo: “Soy el ‘Borrego’ Nava.¿Crees que no te voy a pagar?”.

“Después indicó que Hacienda le había congelado sus cuentas e inventó: ‘Me caí del caballo y estoy lastimado’. Esta frase me la mencionó otra persona que ya se la había dicho para no pagarle. Sé que le debe a otras personas”.

“En el último mensaje, señaló que yo le había ofrecido mi show gratis. Quiso voltear las cosas y dijo: ‘No te quieras pasar de listo’. Él que se pasó fue él. Abusó de mi confianza. Se hizo el ofendido y se puso muy altanero. Se dio a conocer por 19 mil pesos”.

“Abusa de su poder. Tiene una posición en los medios, en la comedia y televisión. Su frase se hará icónica: ‘Soy el ‘Borrego’ Nava. ¿Crees que no te voy a pagar?’. Tras esta entrevista, puede haber represalias y quizá me querrá cerrar puertas, pero esto hablará mal de él no de mí”, concluyó.

