Pablo Perroni, tras divorcio de Mariana Garza, presume a su novio y ¡tienen grandes planes a futuro!, ¿boda?

Desde 2019, cuando declaró públicamente su bisexualidad y confirmó su divorcio de la actriz y cantante Mariana Garza, Pablo Perroni no había presentado públicamente a ninguna de sus parejas, hasta el pasado 14 de febrero, cuando gritó a los 4 vientos que se encuentra en un noviazgo con el actor Axel Santos.

Ahora, un amigo de ambos nos cuenta que tienen grandes planes de futuro: “Pablo está como nunca lo habíamos visto. Se ve toda la vida con Axel y desean construir un hogar juntos. Aún no nos ha dicho si piensan comprar una propiedad para que sea de ambos y ahí habitar, o tienen otra idea, pero es un hecho que no se quieren separar jamás”

Pablo Perroni y su novio / IG @PabloPerronI50 y @axel_santosC

¿Cómo conoció Pablo Perroni a su novio Axel Santos?

Reitera que el actor no había encontrado a “el bueno”: “Tras su separación de Mariana, se volvió muy selectivo. Claro que tuvo pretendientes en este tiempo, pero sabía que si hablaba públicamente de alguien, tenía que ser porque ya era formal. No le interesaba estarle presentando a su hija a cualquier persona. Tenía claro que solo lo haría con el bueno”.

La historia de amor entre Pablo y Axel es muy particular: “Se conocieron hace más de 10 años, porque Axel se presentaba con una obra en el teatro de Pablo. Se volvieron buenos amigos y se gustaban, aunque en ese entonces Pablo estaba casado con Mariana y pues no se dio nada. Después, cuando ya se divorció, coincidieron, y el año pasado comenzaron a salir. Pablo fue quien decidió pedirle que fueran novios. Así, a la antigüita. Nada de darlo por un hecho, hubo petición formal y todo”.

Entre ellos hay una diferencia de edad de 18 años, y nuestra fuente nos contó que esto no ha importado: “Es muy curioso, pero Pablo creía que nunca más se iba a volver a enamorar. Ahora está muy agradecido de que haya llegado a su vida un hombre tan maduro en su forma de pensar, responsable, talentoso, cariñoso”.

“Axel, que también es muy guapo, está encantado con la forma de ser y el físico de Pablo, uno de los hombres más deseados por la comunidad gay en redes sociales. Todos los días recibe cientos de elogios. Se conserva de maravilla, gracias al ejercicio y a la buena alimentación” Fuente a TVNotas

Alex Santos / IG @PabloPerronI50 y @axel_santosC

¿Cómo reaccionó Mariana Garza y su hija ante el noviazgo de su ex, Pablo Perroni, con Axel Santos?

La hija de Pablo lo apoya completamente: “Es de las más felices con esta relación. Adora al novio de su papá. Han convivido y se caen increíble. La joven es una chica que, además de ser sumamente talentosa, ha sido criada con gran inteligencia, madurez y empatía. Entiende a la perfección que amor es amor y lo único que desea es ver a su papá pleno con alguien que lo ame, sin importar si es hombre o mujer”.

Por último, sobre cómo ha tomado esta noticia la ex de Pablo, Mariana Garza, nos cuenta: “Ellos quedaron como amigos tras su divorcio, ya que, además de que era lo mejor por su hija, son socios de un teatro y prefirieron quedarse con lo positivo de su relación. Ella también está muy contenta por Pablo. No es que se la pase conviviendo con Axel, ni que sean de esas relaciones tan modernas donde los ex se ven y conviven con las parejas actuales. Mariana es más reservada y se mantiene al margen, pero obviamente le da mucho gusto ver a Pablo tan feliz. Solo tiene los mejores deseos para él”.

“No cabe duda de que Pablo está viviendo uno de los momentos más plenos de su vida, en lo personal y en lo profesional”, concluyó.

Mariana Garza / IG @PabloPerronI50 y @axel_santosC

¿Quién es Pablo Perroni?

Ha participado en los unitarios La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho , así como en telenovelas como La mujer del vendaval, Yo no creo en los hombres, La candidata y Vencer la culpa.

, así como en telenovelas como La mujer del vendaval, Yo no creo en los hombres, La candidata y Vencer la culpa. Es dueño del teatro Milán, uno de los más importantes de la CDMX. Tiene una larga trayectoria y reconocimiento por parte de la crítica y el público en los escenarios teatrales.

Estuvo casado con Mariana Garza, con quien tuvo a su única hija, y es su socia del teatro Milán.

Pablo Perroni / Redes sociales

¿Quién es Axel Santos, el novio de Pablo Perroni?

Inició su carrera en teatro. Ha participado en obras como Un acto de Dios, El juego que todos jugamos y Zaratustra.

Lo hemos visto en las series: R, El búnker, Rosario Tijeras 4 y Juegos interrumpidos.

Ha conducido programas como El break PM y Aquí contigo. Además, ha sido cantante del espectáculo musical Mix on. También es entrenador físico.

Actualmente es parte de la obra Afterglow.

