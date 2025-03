Pablo Perroni presenta “Destello” en el Foro Lucerna

Pablo Perroni no para de hacer teatro y ahora presenta en el Foro Lucerna, que forma parte de su Teatro Milán, la obra Destello, protagonizada por él y Alejandro Oliva.

Primera presentación de la obra de teatro ‘Destello’ fuera de Londres

Hace unos días ofreció una conferencia de prensa para hablar de la obra, en compañía de Alejandro, del director, Sebastián Sánchez y del autor Michael Batten.

Pablo, cuya hija recientemente reveló cómo enfrentó su bisexualidad, comentó: “Esta obra se montó en Londres. Fue todo un éxito e impactó mucho al público, y es la primera vez que se hace fuera de ahí. Leí sobre esta obra en Instagram, le escribí al autor. Me contestó en menos de 12 horas. Le dije que quería leerla, y sin conocerme me mandó el libreto. Lo leí y quedé en shock. Es una historia universal. Habla de temas que suceden en México. Ya después fui a Londres. Nos caímos muy bien y la sinergia ha sido maravillosa”.

Luis Pérez / TVNotas / TVNotas

Perroni añadió: “Es una obra que no hubiera podido hacer hace 3 años, ahorita estoy listo para hacer este personaje sin que me rompa y teniendo las herramientas para poder domarlo. Generalmente me dan personajes de hombre fuerte, violento, y Julio tiene todas mis inseguridades y mi fragilidad. Es un texto muy doloroso pero amoroso”.

Alejandro Oliva y su recuperación por problemas de salud

Alejandro Oliva se incorporó a la obra tras una serie de sucesos muy duros de salud: “Llegué al casting y no sabía nada, pero leí toda la obra enfrente de ellos, y cuando terminé no podía hablar de lo tanto que me había impactado. Ahí tenía la seguridad de que yo debía estar. Con lo que no contaba es que estos últimos dos meses fueran tan complicados. Estuve un mes internado en el hospital”.

Podría gustarte: Famosos y emoción en el estreno del musical “El rey león” 2025 en el teatro

Pablo Perroni y Alejandro Olivas / Luis Pérez / TVNotas

Y detalló: “Casi no la cuento. Tuve sepsis en el abdomen, en mi intestino, en mi vejiga. Si no controlaban la infección me podían amputar una pierna, un brazo, o podía requerir oxígeno para toda la vida. Bajé 13 kilos en una semana. Gracias a Dios todo salió bien, y los doctores pensaron que me iba a tardar mucho en la recuperación, pero cuando Pablo me dijo que me iban a esperar para que yo estuviera en la obra, ese fue mi motor para salir adelante mucho más pronto. En el hospital me pusieron Wolverine de lo tan increíble que fue la recuperación”.

El director Sebastián Sánchez dijo: “Es un proyecto que Pablo me presentó hace un año. Es una obra muy sorpresiva. Tiene mucho juego con la ambigüedad del tiempo, de en qué momento están ocurriendo las cosas. Pero cuando la vi dijimos: ‘tenemos que hacerla’. Te lleva por un camino bastante fuerte y duro”.

¿De qué trata la obra de teatro ‘Destello’?, temporada y funciones

De acuerdo a la sinopsis, Julio y Carlos tienen la vida perfecta: esposos ideales, un hogar impecable, carreras exitosas, pero un evento inesperado cambia la vida que han creado. Un lunes por la noche que lo altera todo comienza a atormentar a Julio, atrapándolo en momentos intermitentes y recuerdos distorsionados que lo llevan a enfrentarse con aterradoras verdades.

Destello se presenta todos los jueves a las 8:30 de la noche en el Foro Lucerna del Teatro Milán (Lucerna 64, colonia Juárez).

No te pierdas: Roberto Sosa y Luis Roberto Guzmán tendrán un duelo de actuaciones en ‘Por la punta de la nariz’