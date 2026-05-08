Caso Vadhir Derbez: Diego Boneta habla de la polémica con el actor mexicano y lanzan mensaje: “Delicado”

La polémica que envuelve a Vadhir Derbez tras la acusación en su contra por presunto abuso, ya ha generado opiniones encontradas entre internautas, y también colegas. Ahora, es Diego Boneta el que habla acerca de lo ocurrido. ¿Qué dijo?

Vadhir Derbez responde a criticas sobre su hermana / Captura de pantalla

¿De qué acusan a Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez?

En una transmisión del programa De primera mano se dieron a conocer detalles de una presunta carpeta de investigación abierta contra Vadhir Derbez. Según la información presentada, el expediente constaría de 333 páginas y estaría relacionado con una denuncia por presunta violación interpuesta por una joven de 19 años que afirmó ser ciudadana estadounidense.

Los hechos señalados habrían ocurrido el pasado 2 de abril, durante el último día de grabaciones de un videoclip del cantante.

La joven aseguró que se encontraba en un camerino cuando, presuntamente, el actor se acercó para invitarla a otro espacio dentro de la misma locación. De acuerdo con lo difundido, presuntamente ambos habrían entrado al camerino del artista, donde permanecieron solos. Según los documentos, los hechos narrados por la joven habrían sido de la siguiente manera:

Al entrar, las personas se salieron, nos dejaron solos, me di cuenta que había una cama, un baño dentro de la habitación y empezamos a platicar. Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí, en ese momento se acercó hacia mi cara y me da un beso en la boca, yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sé que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él, traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top. Demanda contra Vadhir Derbez

Tras lo ocurrido, la modelo presuntamente señaló que abandonó la locación para pedir ayuda, después, acudió a las autoridades correspondientes para presentar la denuncia.

Luego de que la información saliera a la luz, Vadhir Derbez negó categóricamente las acusaciones:

Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió y se me hace durísimo tener que estar pasando por esto. No saben lo mal que la he estado pasando. Vadhir Derbez a De primera mano.

La defensa explicó que el actor habría recibido mensajes provenientes de distintos números telefónicos y perfiles falsos en redes sociales, en los que supuestamente le solicitaban dinero para detener el proceso.

Asimismo, señalaron que también recibieron fragmentos de la presunta carpeta de investigación y aseguraron que se les exigieron 350 mil dólares para evitar una orden de aprehensión. Según el abogado, detrás del caso podría encontrarse una supuesta red de origen colombiano vinculada con delincuencia organizada mexicana.

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Vadhir Derbez acusó un presunto intento de extorsión tras polémica demanda. / Redes sociales

¿Qué dijo Diego Boneta sobre la polémica del actor Vadhir Derbez?

En un breve encuentro con medios, de entre ellos TVNotas, Diego Boneta fue cuestionado sobre esta polémica, pues es sabido que él ha tenido una gran relación con la familia Derbez.

Diego contestó lo siguiente:

La verdad chicos es que no estoy lo suficientemente informado del tema y no me gustaría comentar de algo tan delicado. Creo que estas cosas se tienen que tratar con la mayor seriedad. Diego Boneta

Por otra parte, insistió en la idea de no dar más declaraciones debido al desconocimiento del tema, asegurando que la familia Derbez son amigos suyos a los que conoce desde hace varios años.

Por último, le preguntaron a Diego Boneta si cree en la “justicia”, a lo que el dijo: “ Totalmente, absolutamente ”.

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¿Cómo respondió Eugenio Derbez a los señalamientos contra su hijo?

Durante la misma emisión, el cantante Vadhir Derbez aseguró que su familia, incluido Eugenio Derbez, está enterada del proceso legal relacionado con la denuncia por presunto abuso. No obstante, explicó que ha tratado de mantenerlos al margen debido a lo delicado.

El intérprete comentó que no ha hablado ampliamente del caso con su padre, aunque reconoció que el actor y productor sí tiene conocimiento de lo que ocurre. Además, señaló que en algún momento llegaron a pensar que todo podría tratarse de una supuesta estafa:

Sé que mi familia (está), obviamente la familia está para apoyarse y todo, pero como hay muchos detalles y muchos temas delicados, he tratado también de llevar todo con los abogados y mantenerlos a ellos al tanto de qué se está descubriendo y qué está pasando, pero nos apoyamos. Vadhir Derbez

Con estas declaraciones, Vadhir Derbez dejó entrever que Eugenio Derbez está al tanto de la situación legal y que, de alguna manera, respaldaría a su hijo, aunque hasta ahora no ha realizado ninguna declaración pública sobre el caso.

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