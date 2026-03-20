José Eduardo Derbez vs Apio Quijano: ¿Se sube al ring contra el integrante de Kabah? El conductor lo revela

¿Hay tiro? José Eduardo Derbez respondió si se subiría al ring para pelear contra Apio Quijano, quién ha hecho diversas criticas hacia el estilo del actor y conductor, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

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Los extravagantes looks de José Eduardo Derbez. / Redes sociales

¿Qué dijo Apio Quijano sobre el look de José Eduardo Derbez?

Durante una emisión del programa Pipiris Nights, Apio Quijano se refirió al estilo de José Eduardo Derbez, particularmente a un conjunto en el que destacaban unos lentes de la marca Balenciaga. En ese contexto, el integrante de Kabah describió los elementos del atuendo y compartió su opinión sobre la combinación.

La imagen que circula en redes sociales muestra a José Eduardo Derbez en un momento cotidiano en la vía pública, mientras viste un blazer negro, pantalón gris tipo pants y una camiseta con estampado. En el rostro lleva unos lentes oscuros de gran tamaño que cubren buena parte de su cara, además de sostener una botella de agua y un teléfono móvil, en una escena captada en un entorno urbano.

“No, hombre! Esos lentes se le ven espectacularmente bien, lo dijo nadie. A ver, honestamente, ¿tengo que decir algo? No quiero arruinarle la vida a partir de ahora. A ver, trae pants, trae una camisa de calavera, trae un blazer, que es de vinipiel, y esos lentes ¡por Dios, quién se los dio. Quiero pensar que dijo ‘me voy a poner lo que sea y así me voy. Esos lentes, por favor, quítenselos, aunque haya sido Balenciaga” Apio Quijano

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El look de José Eduardo Derbez que Apio Quijano criticó. / Redes sociales

¿Qué le respondió José Eduardo Derbez a Apio Quijano tras críticas a su forma de vestir?

Tras los comentarios emitidos en el canal de YouTube del cantante, José Eduardo Derbez fue cuestionado por medios de comunicación sobre la opinión de Apio Quijano respecto a su forma de vestir. El actor respondió durante un encuentro con la prensa, donde abordó el tema al ser consultado directamente sobre lo ocurrido en el programa.

“No me digas, y yo voté por él en La casa de los famosos, uno nunca sabe para quién trabaja. No tengo el placer de conocerlo, pero le mando todas las buenas vibras y luego que me pase unos tips, nunca he visto como se viste, pero, según yo, en La casa se vestía bien, ¿no?”, mencionó el integrante de la dinastía Derbez con humor.

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José Eduardo Derbez revela si enfrentaría a Apio Quijano. / Redes sociales

¿José Eduardo Derbez se sube al ring para pelear contra Apio Quijano?

En medio de la conversación que surgió tras el evento Ring Royale, organizado por Poncho de Nigris, José Eduardo Derbez fue cuestionado sobre la posibilidad de subir al ring para un eventual enfrentamiento con Apio Quijano. El tema tomó relevancia luego de los comentarios que ambos han intercambiado en distintos espacios.

Al respecto, el actor descartó esa opción al ser abordado por medios, señalando que actualmente se encuentra enfocado en otros proyectos.

“Ay no, no, tengo mucha chamba ahorita. Con el Apio, imagínate, no lo conozco”, respondió el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, dejando claro que no contempla participar en un combate dentro de este tipo de formato.

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