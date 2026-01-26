¿Eugenio Derbez mal padre? Madre de Vadhir Derbez se une a Victoria Ruffo y lanza dardo al comediante

La familia Derbez sigue en el centro de la conversación, y es que hace algunas semans Victoria Ruffo, expareja sentimental de Eugenio Derbez, aseguró que el actor no fue el mejor padre para su hijo (José Eduardo Derbez), dentro de esa polémica hubieron algunas contestaciones por parte de Eugenio. Lo sorprendente es que ahora la madre de Vadhir Derbez, Silvana Prince, también... ¿lo tachó de mal padre? ¡Esto fue lo que dijo!

¿Qué dijo Victoria Ruffo acerca de Eugenio Derbez y su papel como padre?

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Victoria Ruffo afirmó que Eugenio Derbez no estuvo presente de manera constante en la vida de su hijo, señalando que la falta de compromiso y continuidad en su papel como padre fue el principal motivo del distanciamiento y los problemas entre ambos.

“Yo a mi hijo nunca le hablé mal de su papá, mi bronca era que no estuvo con su hijo. Eugenio aparecía una vez al año… lo ves, lo ilusionas y luego te desapareces. yo no quería eso, quería que estuviera presente con su hijo. Según mi punto de vista, aparecer y desaparecer, era desbalancear todo” dijo Victoria.

Ruffo señaló que para su hijo resultaba emocionalmente muy doloroso compartir momentos con su padre y, poco tiempo después, tener que afrontar otra vez su ausencia: “ Cuando llegaba, mi hijo se desbalanceaba totalmente y me parecía pésimo para él”, añadió Victoria.

A partir de ese momento surgió la controversia, la cual más tarde se trasladó a las redes sociales, luego de que la actriz afirmara que Eugenio Derbez no tenía interés en ser padre:

Eugenio se dedicó más a trabajar y siempre lo he dicho: él no quería ser papá… me sorprende que ahora está con la pequeña pero con los otros no, ahora es un excelente amigo de sus hijos, amigo, porque ya no hay que cambiar pañales ni llevarlos al doctor. Victoria Ruffo

En un posterior encuentro con la prensa, Eugenio Derbez habló sobre las declaraciones de su expareja, Victoria Ruffo. ¿Qué dijo?

¿Cómo fue Eugenio Derbez como padre, según Silvana Prince, madre de Vadhir?

Silvana Prince, exmodelo mexicana, mantuvo una relación sentimental con Eugenio Derbez a finales de los años 80 y principios de los 90. De ese romance nació Vadhir Derbez, quien hoy es actor y cantante con una carrera propia dentro del medio artístico. Sin embargo, la relación entre Prince y Derbez terminó poco después del nacimiento de su hijo.

En su momento, se rumoró que la separación estuvo relacionada con una presunta infidelidad del comediante con la actriz Victoria Ruffo, aunque nunca se confirmó de manera oficial. Años después, Silvana decidió hablar abiertamente sobre cómo fue la paternidad de Eugenio durante la infancia de Vadhir, señalando que no estuvo presente como se esperaba.

Pues está mejorando (como padre), o sea, en su momento no lo fue, digo, eso ya se sabe. No lo fue, pero, pues, ha cambiado digo la edad, los años no pasan en balde, y bueno no sé, lo ven, hablan bien con él... Creo que, en el caso de Vadhir, tiene mucha genética de mi familia, es el menos parecido a Eugenio. Silvana Prince

Las declaraciones de Silvana Prince no son un caso aislado, se suman a las de Victoria Ruffo y en redes sociales ya hay críticas al también actor de doblaje. Aquí algunos de los comentarios:



“Dos madres de sus hijos que opinan lo mismo”,

“Con hijos grandes cualquiera” y,

“Menos mal que Vadhir es más parecido a su madre.”

¿Cómo ha respondido Eugenio Derbez a las críticas sobre su paternidad?

En varios momentos el actor, conocido por su papel de Ludovico P. Luche en La familia P. Luche, ha sido abordado para hablar de estos temas que lo ponen en el centro de la conversación. Hace unos días Eugenio Derbez habló en pleno aeropuerto, sobre las declaraciones de Victoria Ruffo, algo que según él, ya ha molestado a su actual pareja, Alessandra Rosaldo:

“Yo dije que el asunto se había muerto y por respeto a mi mujer, que ya está harta del tema, a mi nieta y a José Eduardo, tal como dije ya no voy a decir nada” , dijo Eugenio.

Además, mientras seguía siendo abordado por la prensa, Derbez aprovechó para señalar que los comentarios que ha hecho en fechas recientes Victoria Ruffo solo tienen como fin atraer un poco de atención mediática:

Si quiere reflectores, hay mucho de qué hablar de otras cosas. Que la contraten, había cosas simpáticas, cosas interesantes… Eugenio Derbez

El también comediante aseguró que el tema ya estaba cerrado y, por respeto a su esposa, que está cansada de la situación, así como a su nieta y a José Eduardo, reiteró que no dirá más comentarios al respecto.

