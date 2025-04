Mamá de Vadhir Derbez estalla: “Que sigan ladrando”, dice a detractores de su hijo

Recientemente Eugenio Derbez dio a conocer que ya tiene resuelto el tema de su herencia y testamento, pues no quiere dejarle problemas a nadie. También desmintió que su hijo favorito sea Vadhir Derbez pues, según él, los quiere a todos por igual.

Por otro lado, justo el año pasado el mediano de sus hijos, Vadhir, decidió seguir sus sueños y emprender su carrera musical. Sin embargo, no ha sido bien recibido del todo. Frente a esto, su madre, Silvana Prince estalla y salió a defenderlo.

Vadhir Derbez en su faceta musical / Captura de pantalla de Instagram: @vadhird

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre su herencia?

En un encuentro con la prensa, el creador de ‘La familia P. Luche’ fue cuestionado por su testamento, a lo que el actor respondió enfáticamente que sí, ya tiene testamento, además de agregar que todo mundo debería tenerlo para evitarle problemas a sus familiares: ''Sí (tengo testamento), es una irresponsabilidad no tener testamento a cualquier edad. Dejar problemas a los que se quedan es una irresponsabilidad. Espero tener todo en orden. Cada vez que lo reviso encuentro algo’’.

Mucho se había especulado a cerca de quién podría ser el heredero principal del actor conocido por ‘No se aceptan devoluciones’, y si bien no entró en detalle, dejó ver que no hay preferencia hacia sus hijos. Señaló en cuanto a los mayores que son figuras públicas: “A los tres los adoro. A los tres los quiero. Los tres son muy diferentes. Tienen sus cosas cada uno, pero no hay favoritos”.

Con esta declaración desmintió el comentario de Vadhir sobre ser el hijo favorito y tener ventaja a la hora de la repartición de la herencia, aunque para ser justos, el mediano de los hermanos Derbez solamente bromeaba.

De hecho, el intérprete de ‘Venganza y redención’ decidió arriesgarse hace poco tiempo al invertir sus ahorros en el lanzamiento de su carrera como músico y en proyectos como “Par de ideotas” con su hermano José Eduardo.

Eugenio Derbez ya dejó en orden su testamento / IG: @ederbez

¿Vadhir Derbez canta?

Desde finales del año pasado Vadhir Derbez comenzó a probar suerte en el escenario al lanzarse como músico con algunas actuaciones individuales en el Lunario. Sin embargo, en el festival ‘Tecate Pa’l norte 2025', celebrado a principios de abril, dio el salto a ligas mayores. No obstante, esta movida le trajo diferentes comentarios y muchos, no muy favorables.

Vadhir optó por apostarle al género urbano e intentar conectar con el público joven mediante un escenario llamativo, visuales y coreografías acompañadas de su energía y entusiasmo. El actor declaró previamente que empezaba este sueño y proyecto con sus propios ahorros: “No es como que un empresario me está contratando para venir. Es algo que yo estoy invirtiendo de mi dinero, de mis ahorros”

Pese a sus esfuerzos, parece ser que no fue tan bien recibido entre el público, pues en redes arremetieron contra su inclusión en el cartel del festival y también con su desempeño en el escenario:



“¿A cuántos artistas le quitó el lugar?”,

“El único Derbez con talento es José Eduardo”,

“No tiene ni voz ni carisma”.

Vadhir Derbez sigue su sueño musical y se presenta en el Tecate Pa’l Norte 2025 / Captura de pantalla de Instagram: @vadhird

Ante la oleada de críticas, Vadhir respondió con sinceridad y humildad: “Estoy consciente de que no se trata solo de tener una buena canción, sino de conectar, de entregar algo real”, al mismo tiempo que admitía que todavía le queda camino por recorrer para aprender más, pero no retrocede en su decisión de explorar esta faceta artística.

Su madre, Silvana Prince, estalla y defiende a Vadhir Derbez

Una de las primeras en felicitar y aplaudir al mediano de los hermanos Derbez fue su madre, Silvana Prince, quien no dudó en alentar a su hijo al mismo tiempo que le defendía de las críticas:

“Felicidades mi niño Vadhir y que sigan ladrando, señal de que sigues avanzando después de tantos años de trabajo y esfuerzo propio” Silvana Prince

También agregó con dureza que las críticas que le llegarían a su hijo, son en su mayoría por envidia: “A algunos les molesta el brillo ajeno y esos comentarios solo son el reflejo de lo que llevan por dentro!. ¡Te amo!“.

Así fue como la madre de Vadhir Derbez, quien ya anteriormente ha defendido a su hijo apoyando su independencia, reapareció en redes para motivarlo y palear las críticas de sus haters. Habrá que ver qué tal continúa Vadhir con su carrera musical y si logra callar a quienes le critican.