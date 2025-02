Eugenio Derbez reacciona a la ‘independencia’ de Vadhir y José Eduardo en sus proyectos

Vadhir y José Eduardo Derbez están de manteles largos. Muy pronto los hermanos estrenarán su nuevo proyecto titulado ‘Par de ideotas’ en la plataforma de ‘Vix’.

Cabe señalar que ambas personalidades se han consolidado en la industria por su gran talento en la televisión. Sin embargo, esto se ha visto envuelto en rumores de que todo su éxito se debe al apellido de su padre, Eugenio Derbez.

No obstante, Vadhir y José Eduardo han dejado claro que no buscarían “colgarse” de la fama del protagonista de ‘La familia P. Luche’, tanto que ambos han participado en grandes proyectos que no son del comediante.

¿Vadhir y José Eduardo se independizarán de Eugenio Derbez?

Recordemos que Vadhir tomó la decisión de quitarse el apellido de Eugenio Derbez. Esto por motivo de de continuar su carrera musical bajo sus propios méritos.

Ahora, José Eduardo y Vadhir estrenarán su proyecto en Vix, el cual presumió que tendrán el reto de emprender un negocio desde cero en tan solo cinco días, según el trailer del programa.

En ‘Par de ideotas’, los hijos de Eugenio Derbez reconocieron que su apellido tiene un gran peso en la industria del espectáculo. Sin embargo, el mismo José Eduardo apuntó que estarían hartos de que los “reconozcan por su papá” y ya buscarían independizarse.

“Seguro nos conocen por nuestro famosísimo papá”, dijo Vadhir.

Y José Eduardo agregó: “Y ya estamos hasta la madr* de eso y nos queremos independizar”.

José Eduardo Derbez y Vhadir Derbez / Instagram: @vhadir

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la independencia de sus hijos, Vadhir y José Eduardo?

Luego de que se estrenó este trailer, Eugenio Derbez no tardó en reaccionar a las contundentes palabras de sus hijos. ¿Se molestó?

En una reciente entrevista, el histrión externó su sincera opinión en cuanto a las palabras de Vadhir y José Eduardo. Aseguró que su postura le causó total sorpresa, dado que él siempre les ha mostrado su apoyo. Sin embargo, estaría dispuesto a darles consejos con sus proyectos, si los necesitan.

Eugenio Derbez / IG: @lolmx_oficial / @adrianmarcelopresenta / @ederbez

“No sé si van a lograrlo, pero lo importante es que lo intenten”, dijo Eugenio sin más.

Tal parece que este programa pondrá aprueba las habilidades adquiridas de los integrantes de la familia Derbez. ¿Habrá controversia?

Al momento, Eugenio Derbez no se ha pronunciado a la posibilidad de que todos sus hijos se quiten su apellido, para “independizarse”. Recordemos que José Eduardo ya manifestó si podría seguir los mismos pasos que Vadhir. ¿Ya no tendrá el Derbez?

