José Eduardo Derbez se defiende de las críticas por los escándalos de Eugenio, su papá

Eugenio Derbez y Selena Gomez protagonizaron una fuerte polémica. Esto por las críticas del comediante sobre la actuación de la cantante en la película ‘Emilia Pérez’.

Recordemos que Derbez calificó el desempeño de la intérprete de ‘Magic’ como “indefendible” y señaló que su pronunciación en español no era adecuada para el papel. Por su parte, Selena Gomez le contestó en redes sociales y aseguró que hizo su mejor esfuerzo.

Aunque el protagonista de ‘La familia P. Luche’ se disculpó por escandalosa opinión. En redes sociales, la mayoría de los usuarios no tardaron en llenarlo de críticas. Las cuales también afectaron a sus hijos, especialmente a José Eduardo y Aislinn Derbez.

Eugenio Derbez y Selena Gomez, Emilia Pérez

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre las críticas que recibe por las polémicas de su papá?

Los comentarios de Eugenio no habrían sido del agrado de los fans de Selena y lo tundieron en redes. Incluso, quienes también habrían pagado los platos rotos serían sus hijos.

En esta ocasión, José Eduardo Derbez lanzó un contundente reclamo a todos los fans que se han lanzado en su contra por las polémicas de su padre.

Eugenio Derbez y su familia / IG: @ederbez

En un encuentro con la prensa, el conductor de ‘Miembros al aire’ comentó que no está de acuerdo en que la gente los llene de críticas por los “errores” que comete su progenitor. Sin embargo, apuntó que es parte de ser figuras de la industria del espectáculo.

“Cuando él dice algo, se van en contra de los hijos, no entiendo por qué, o sea, no nunca he entendido eso, pero bueno, es parte de, digamos”, mencionó José Eduardo.

Agregó: “Pues nada, yo la verdad es que siempre intento dar amor y mandar mucho amor a la gente, a los haters también”.

José Eduardo Derbez / Instagram: @jose_eduardo92

José Eduardo responde si su papá “crítica” su trabajo en la industria

En cuanto a las supuestas críticas que reciben Aislinn, Vadhir y él, por sus proyectos en la industria, mencionó:

“Sí, mi papá nos critica…. Chance no lo hace público, pero claro que nos critica. Luego le digo que suba un video si quieren para que estén más tranquilos”, añadió.

José Eduardo Derbez y Eugenio Derbez / Redes sociales

Sin duda, José Eduardo Derbez estaría en contra de los malos comentarios que se han derivado por los escándalos del comediante mexicano. Esta no es la primera vez que uno de los familiares del actor se pronuncia a la fuerte polémica que protagonizó Eugenio con Selena Gomez. Alessandra Rosaldo, su esposa, lo defendió y pidió que esta situación quedara atrás.

Sin embargo, José Eduardo no dio más detalles de la terrible situación que enfrenta Eugenio y Alessandra Rosaldo por los trágicos incendios en Los Ángeles. ¡Perdieron su casa y su negocio!