Eugenio Derbez anuncia que pondrá pausa en su carrera tras polémica con Selena Gomez: “Estoy hasta el gorro”

Eugenio Derbez, comediante y actor mexicano reconocido internacionalmente, hizo una reveladora declaración sobre su vida profesional y personal.

En una reciente entrevista en el programa de Yordi Rosado en EXA FM, el actor de 63 años compartió que tomó una decisión importante: tomarse un descanso en 2025.

Esta declaración se da en medio de la polémica que generó su crítica hacia la actuación de Selena Gomez en la película ‘Emilia Pérez’ calificando de indefendible el trabajo que hizo la famosa en la cinta. Eugenio perdió millones de seguidores y se volvió tema de conversación alrededor del mundo por sus dichos.

Puedes ver: Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gomez por criticar su trabajo: “Como latinos debemos apoyarnos”

Eugenio criticó a Selena Gomez pero se tomó una foto con ella y elogió la película en la que participa, lo tacharon de hipocrita / Instagram

¿Por qué Eugenio Derbez se va a tomar una pausa en su carrera?

Sin embargo, Eugenio Derbez aclaró por qué tomó la decisión de tomarse un descanso en próximo año. Según el actor, siente que perdió el equilibrio en su vida.

Derbez admitió que su ritmo de trabajo ha sido tan agobiante y abrumador que ha llegado a perder el equilibrio entre su vida personal y profesional. “Mi vida es muy caótica, sí es muy caótica. Ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida”, confesó.

El actor de ‘CODA’ y ‘No se aceptan devoluciones’, mencionó que, aunque su carrera ha sido exitosa, la falta de tiempo para su vida personal ha afectado profundamente su bienestar. En particular, reveló que no ha podido pasar tiempo de calidad con su esposa, Alessandra Rosaldo, y su hija.

Ante esta situación, Eugenio Derbez expresó su intención de hacer una pausa en su carrera a partir de enero de 2025. “Este próximo año, a partir de enero, me voy a tomar un break para mí y para crear, porque al estar en tantas cosas me cuesta mucho trabajo. Antes me sentaba a escribir mucho y por lo mismo hace años que no lo hago. Ya estoy hasta el gorro de trabajar y quiero tomarme un descanso”, explicó.

Mira: Eugenio Derbez responde al spoiler de Adrián Marcelo sobre ‘LOL: México': ¿Ganó ‘la Mole’?

Eugenio Derbez estará lejos de su familia en la época navideña: ¡Es “esclavo” del trabajo!

Además, Derbez reconoció que la falta de tiempo personal lo ha convertido en “esclavo” de su propio trabajo. En este sentido, lamentó que, debido a compromisos laborales, pasará las festividades navideñas lejos de su hija menor, lo que lo hizo reflexionar sobre el verdadero valor del tiempo y ponerlo en una balanza con el dinero: “Lo más valioso para mí ya no es el dinero, es el tiempo. Tener tiempo para hacer lo que se me pegue la gana”, dijo.

Y reflexionó: “Toda la época navideña me la voy a perder con mi hija. Ese tipo de cosas me pueden mucho porque siento que no controlo mi vida. Soy esclavo de mis decisiones”.

Checa: ¿Se enojó? José Eduardo Derbez le responde a su papá Eugenio por haber dicho que Vadhir es más talentoso