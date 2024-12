Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gomez por criticar su trabajo: “Como latinos debemos apoyarnos”

Eugenio Derbez ofreció una disculpa pública a Selena Gomez tras las críticas que hizo sobre su actuación en la película ‘Emilia Pérez’ que se ha llevado las palmas en festivales de cine. El actor mexicano, quien había calificado la interpretación de la cantante como “indefendible” en una reciente entrevista con la creadora de contenido Gaby Meza en el pódcast ‘Hablando de cine con’, reconoció que su comentario fue desacertado y reiteró su apoyo a Selena.

Ante la ola de comentarios y el malestar generado, Eugenio Derbez decidió disculparse públicamente con Selena Gomez.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, el actor ofreció un mensaje reconociendo que sus palabras fueron “descuidadas”, además de recalcar que estos comentarios iban en contra de todo lo que él representa. “Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué”, dijo el actor que defiende la participación latina en Hollywood, añadiendo que admiraba profundamente la carrera de Selena y su “buen corazón”.

Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gomez / TikTok

El actor mexicano también destacó que la película ‘Emilia Pérez’ merece ser celebrada por su relevancia y el esfuerzo de todos los involucrados, y subrayó que de esta situación se lleva una valiosa lección sobre la importancia del respeto y la solidaridad dentro de la comunidad latina.

“Querida Selena, pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados. Son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón. Emilia Pérez merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios desconsiderados. Me voy de esto con una lección importante aprendida. Aunque entiendo que no puedas aceptar mis disculpas, debes saber que vienen de mi corazón”, escribió en respuesta a la reacción de Selena a las críticas que hizo Eugenio sobre la cinta.

¿Qué pasó entre Eugenio Derbez y Selena Gomez?

Derbez expresó su desacuerdo con la elección de Selena Gomez para interpretar a una mujer latina en la película ‘Emilia Pérez’, misma que ha sido aclamada por la crítica. El comediante mexicano, conocido por luchar por una digna representación latina en Hollywood, criticó fuertemente la actuación de la cantante mencionando que su español no era bueno, lo que le quitaba credibilidad para interpretar a un personaje cercano a la cultura mexicana.

Gaby Meza estuvo de acuerdo con el actor y dijo también que la falta de fluidez con el idioma no le permitía a Selena tener una buena interpretación, además de que la canción que interpreta tampoco es buena.

Tras el intercambio de opiniones similares, Eugenio y Gaby chocaron sus manos en señal de que pensaban igual y el actor mexicano añadió: “No sé por qué nadie está hablando de esto”.

Acá se originó la polémica entre Eugenio Derbez y Selena Gomez, también participó Gaby Meza. Tanto para Derbez como para Meza la actuación de Selena en Emilia Pérez es indefendible.

PD: Yo discierno con Gaby, Selena seguramente sabía lo que estaba cantando.#EmiliaPerez pic.twitter.com/Uwnt0mS2NL — Boris Esteban Bernal (@borisestebanbe) December 7, 2024

Selena Gomez reaccionó a las críticas de Eugenio Derbez

El video se hizo viral y llegó hasta Selena Gomez, por lo que no se quedó callada y le respondió al actor mexicano diciendo: “Entiendo de dónde vienes, lo siento. Hice lo mejor que pude en el tiempo que me estaban dando… Eso no quita cuánto trabajo y corazón le puse a esta película”.

En otro mensaje, Selena defendió a sus fans del comentario que hicieron los involucrados sobre que sus fans seguramente saldrían a respaldarla de las críticas hacia ella y su trabajo y dijo: “Además, nunca digas que mis fans son el problema al defenderme, como dices”.

Toda la polémica hizo que se dividieran opiniones en redes sociales, mientras unos piensan que Eugenio y Gaby llevaban parte de razón en la crítica, otros creen que Selena hizo un buen trabajo en la cinta y han atacado al actor y a la creadora de contenido con comentarios como: “Así se siente ver a sus hijos actuando”, entre otros.

