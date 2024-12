Tunden a Eugenio Derbez por criticar la actuación de Selena Gomez en Emilia Pérez ¡lo tachan de hipócrita!

Eugenio Derbez ha vuelto a ser tema de controversia en las redes sociales, esta vez por sus comentarios sobre la actuación de Selena Gomez en la película ‘Emilia Pérez’. El actor mexicano criticó duramente a la actriz de padre mexicano, calificando su interpretación como “indefendible”, pero lo que ha generado aún más revuelo es que, unos días antes, Derbez fue fotografiado con Selena y elogió públicamente la película en la que ella participa, haciendo un contraste con sus opiniones públicas acerca de la cinta y de la actuación de Selena.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre Selena Gomez?

En una reciente entrevista con la creadora de contenido Gaby Meza, Eugenio Derbez expresó su desacuerdo con la elección de Selena Gomez para interpretar un personaje latino en ‘Emilia Pérez’, una película que ha generado mucha atención en festivales de cine y que ha sido aclamada por muchos. Durante la conversación, Derbez calificó la actuación de Selena como “indefendible” y comentó: “Cada vez que venía una escena, nos volteábamos a ver, como a decir wow, ¿qué es esto? (En el mal sentido)”. El actor también subrayó que la industria cinematográfica debería priorizar la inclusión de actores latinos auténticos en papeles que representen de manera fiel a la cultura latina mencionando que Selena no era latina.

Acá se originó la polémica entre Eugenio Derbez y Selena Gomez, también participó Gaby Meza. Tanto para Derbez como para Meza la actuación de Selena en Emilia Pérez es indefendible.

PD: Yo discierno con Gaby, Selena seguramente sabía lo que estaba cantando.#EmiliaPerez pic.twitter.com/Uwnt0mS2NL — Boris Esteban Bernal (@borisestebanbe) December 7, 2024

Gaby le respondió que la lengua materna de Selena no es el español y por ello su actuación no es la mejor en la cinta comentando que se va a los extremos de las emociones y no hay un punto medio.

Derbez añadió que la elección de una actriz estadounidense para un papel tan relevante dentro de una historia latina refleja una desconexión con la verdadera cultura que la película busca retratar. “Es fundamental que los proyectos de cine no solo incluyan actores latinos, sino que estos reflejen de manera genuina la diversidad y riqueza de la cultura”, dijo el actor, quien siempre ha sido un firme defensor de la representación latina en Hollywood.

La “hipocresía” de Derbez con Selena Gomez

Aunado a las críticas, ha causado indignación en las redes sociales la aparente contradicción entre las críticas de Derbez y su comportamiento junto a la cantante cuando vio la película con ella y parte del elenco. Tras criticar la actuación de Selena Gomez, los fans de la cantante se dieron cuenta de que el comediante mexicano fue fotografiado con ella en un evento, y cuando subió la foto a sus redes sociales, expresó que ‘Emilia Pérez’ era una “gran película” con “grandes actuaciones”. Esta postura ha generado que muchos usuarios en redes lo tachen de “hipócrita”, pues mientras condena la actuación de Gomez, al mismo tiempo muestra apoyo al proyecto en el que ella participa.

Eugenio elogiaba las actuaciones y la película ‘Emilia Pérez’ mientras posaba junto a Selena y parte del elenco de la cinta / Instagram

Por si fuera poco, ante las críticas, el actor optó por editar la descripción de la fotografía en la que ahora dice: “Durante la promoción de mi serie #YLlegaronDeNoche en NY, tuve la oportunidad de ver la película #EmiliaPerez ¡Gran película! Muchas gracias @adytapaz por la invitación! Orgullo mexicano!!!”, aunque los seguidores le hicieron ver que había realizado otra publicación en inglés en la que se le olvidó modificar lo que dijo y se sigue leyendo: “Mientras promocionaba mi serie #theycameatnight en NY, tuve la oportunidad de ver la película #EmiliaPerez. ¡Gran película y grandes actuaciones! ¡Gracias @adytapaz por la invitación! ¡¡¡Orgullo mexicano!!!”.

Derbez editó una de las publicaciones en donde quitó la parte en la que dice que es una buena película y que tiene buenas actuaciones / Instagram

Critican a Eugenio Derbez por comentarios a Selena Gomez

Las reacciones en las redes sociales han inundado los comentarios que se han mostrado en defensa de Selena Gomez, destacando su esfuerzo por participar en un proyecto que busca contar una historia latina e incluso la actriz ha mencionado que su gran reto por el que muchas veces se sentía insegura era su acento en español, pero que en las críticas a la cinta en festivales ha hecho que se enorgullezca de su trabajo. En este sentido, muchos consideran que la crítica de Derbez a la actriz es injusta y que no reconoce los esfuerzos de la intérprete por involucrarse en una película que promueve la cultura latina e instaron a Karla Sofía Gascón a responderle para defender a Selena.

“Si no le gustó la actuación de ninguna de estas actrices, ¿por qué la hipocresía? Karla Sofía, tú sí pones a la gente en su lugar”



“Qué doble cara, primero criticando a Selena Gomez y después eliges tomarte una foto al lado de ella”



“No bb, ¿no que es indefendible?”



“Ah pos ahora que sí fue buena película y buenos actores”



“Ridículo”



“Eugenio Derbez dice que la participación de Selena Gomez en ‘Emilia Pérez’ es ¿INDEFENDIBLE? ¡Tus hijos son los que actúan C*LERÍSIMO! Y sí, Selena no habla español nada bien, pero ¡SÍ SABE ACTUAR!”



“Le hubieras dicho que su actuación en la película es ‘indefendible’ pero no, primero deja subo la fotito para Instagram digo que la película es “increíble” después voy a un podcast a hablar mal de ella….”



“La hipocresía Eugenio! Ya para qué andar cambiando la descripción? … pero bueno, la fotito si había que subirla porque “a los actores no los alcanzo ni les llego aun y por eso quiero likes” no?”



“JAJAJA pero no cambies la descripción”



“Como actor simplemente debería de guardarse sus comentarios hipócritas, no veo a nadie criticando sus películas que de verdad son lamentables, porque tienen algo que claramente a usted le falta y es respeto por el trabajo de los demás. Que la envidia no lo haga hablar de más y menos a su edad”, fueron algunos de los comentarios que le llovieron

