Selena Gomez responde a las duras críticas sobre su cuerpo y revela nueva enfermedad

Selena Gomez atraviesa un gran momento profesional, luego de recibir el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes por su participación en la película Emilia Pérez. Sin embargo, a pesar de sus logros en la pantalla grande, la actriz ha sido blanco de críticas sobre su físico, especialmente después de que se viralizaran imágenes de ella en el American French Film Festival, donde se le acusó de “intentar ocultar su cuerpo” al colocar sus manos sobre su abdomen.

Selena Gomez responde contundente a críticas por su cuerpo

En sus redes sociales, Selena Gomez respondió directamente a las críticas sobre su apariencia y compartió con sus seguidores el diagnóstico médico que ha estado enfrentando. La actriz reveló que su abdomen se inflama debido a una condición llamada Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado (SIBO, por sus siglas en inglés)

“Esto (las críticas) me enferman. Padezco SIBO en mi intestino delgado”, explicó Selena, refiriéndose a su diagnóstico de Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado (SIBO), una condición que provoca dolor, distensión abdominal y otros síntomas debido al aumento anormal de bacterias en esa zona del cuerpo.

La actriz también dejó en claro su postura frente a las críticas: “No me importa no parecer un dibujo con figura de ‘palitos’. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia”. Selena añadió que no se considera una víctima de los comentarios, ya que se siente “humana” y ha aprendido a lidiar con las críticas, aunque en el pasado estas llegaban a afectarla profundamente: “Soy simplemente humana. No, NO soy una víctima”.

¿Qué es SIBO?

El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO, por sus siglas en inglés) es una condición en la que ocurre un aumento anormal de bacterias en el intestino delgado.

Normalmente, el intestino delgado contiene menos bacterias, pero en el SIBO, este equilibrio se ve alterado, lo que provoca síntomas como distensión abdominal, diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso. Las causas del SIBO incluyen cirugías abdominales, anormalidades estructurales en el intestino y ciertas enfermedades como la enfermedad de Crohn o la diabetes.

Un trastorno que provoca la proliferación anormal de bacterias en el intestino delgado. Esta condición puede causar dolor, hinchazón y otros síntomas gastrointestinales.

La cantante busca la cura para poder así salvar vidas. / Instagram: @selenagomez

Selena Gomez y su lucha contra el SIBO

Selena Gomez, quien ha sido abierta sobre diversos problemas de salud, incluyendo lupus y problemas de ansiedad, también ha hablado sobre cómo el SIBO ha afectado su vida cotidiana. Su testimonio pone genera consciencia sobre un padecimiento que, aunque común, a menudo es subestimado o malinterpretado o poco conocido.

