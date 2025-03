¿Justin Bieber se burló de Benny Blanco, prometido de Selena Gomez? Video causa polémica

En diciembre del año pasado, Selena Gomez anunció su compromiso con Benny Blanco con unas enternecedoras fotografías en las que presumió su anillo de compromiso. La pareja muy pronto llegará al altar. ¡Estarían más que enamorados!

Sin embargo, la relación entre Selena y Benny desató fuertes críticas. Según los usuarios en redes sociales y los fans de la cantante, el productor musical sería “poco atractivo” para Gomez.

Eso no es todo, también recordaron que Blanco habló mal de la también integrante del elenco de ‘Emilia Pérez’, mientras sostenía una relación de amistad con Justin Bieber, quien, ahora, causó revuelo por un polémico video que hizo en el que supuestamente se burló de Benny.

Selena Gomez y sus exnovios / IG: @selenagomez / X

¿Qué dijo Justin Bieber para bulrarse de Benny Blanco, prometido de Selena Gomez?

Luego de que Selena Gomez y Benny Blanco anunciaron su nueva colaboración musical con el álbum ‘I said love you first’, Justin Bieber se volvió tendencia en las redes sociales tras publicar un video en el que usuarios señalaron que interpretó al prometido de su ex.

En el video se puede ver al intérprete de ‘Baby’ con una peluca corta de cabello negro un tanto ondulado. Esto aunado a una gorra. Además, habló de una manera anormal para él. Es decir, efusiva.

Lo anterior generó controversia entre cibernautas. Señalaron que Justin hizo una mofa al prometido de Selena Gomez. Principalmente por la peluca, la cual es muy similar al cabello de Benny, así como su supuesta forma de hablar.

Cibernautas mencionaron que Bieber estaría celoso de la nueva pareja de Selena Gomez, quien fue su amigo en el pasado.

Estos fueron algunos comentarios:

“Al principio pensé que no era cierto, pero al ver cómo hace la lengua de lado, me quedé impactada. Busquen just do it Benny blanco, donde está hablando con un micrófono y vean cómo hace la lengua OMG”

donde está hablando con un micrófono y “ Nunca pensé ver a Justin celoso otra vez . Está imitando el video de Benny Blanco donde dice que descarguen el nuevo álbum, y l iteralmente así es como lo está diciendo Benny”,

. Está imitando el video de Benny Blanco donde dice que descarguen el nuevo álbum, y l “Imitando a Benny blanco”.

“Qué onda con Justin burlandose de Benny Blanco”

Justin Bieber y Hailey Bieber desatan especulaciones de estar separados

Esta no sería la única polémica en la que está envuelo Justin. En los últimos meses, han circulado rumores sobre una posible separación entre Justin y Hailey Bieber tras el nacimiento de su primer hijo en agosto de 2024. Estas especulaciones sugieren problemas en su matrimonio, lo que incluyen las supuestas adicciones de Justin.

Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja han desmentido estos rumores. Afirmaron que su relación se mantiene sólida. Además, Justin y Hailey han compartido muestras públicas de afecto en redes sociales. Han celebrado juntos eventos familiares y se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales.

Recientemente, Hailey asistió sola a la fiesta de Vanity Fair posterior a los premios Óscar 2025, lo que avivó nuevamente las especulaciones. No obstante, su asistencia en solitario se debió a compromisos profesionales de Justin y no a problemas matrimoniales.

Este fue el polémico video de Justin Bieber: