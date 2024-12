Selena Gomez se compromete con Benny Blanco ¡y presume su anillo!

Tal parece que Selena Gomez está viviendo una de sus mejores etapas. Hace unos meses se dijo que la cantante y actriz ya es billonaria gracias al éxito que ha tenido su marca de maquillaje ‘Rare beauty’, además de la popularidad de su música y proyectos en la actuación.

Aunque actualmente se encuentra en el ojo del huracán por la polémica de su más reciente película ‘Emilia Pérez’ y las críticas por su pronunciación en español, principalmente las de Eugenio Derbez, Selena también ha sido reconocida con importantes nominaciones a premios gracias a su trabajo en la cinta.

Y en medio de esta buena racha, Selena Gomez anunció que ¡se casa con Benny Blanco! La actriz sorprendió a sus seguidores con una emotiva publicación en Instagram, en la que anunció su compromiso con el productor musical diciendo: “El para siempre comienza ahora”, junto a una imagen de su anillo de compromiso.

Benny Blanco, quien ha sido una pieza clave en la carrera de Selena como productor y colaborador musical, también celebró el momento que ahora celebran como pareja comentando: “Oye, espera… esa es mi esposa”.

Selena Gomez y Benny Blanco: Una relación que comenzó con música y creció con amor

La historia de amor entre Selena Gomez y Benny Blanco comenzó hace más de un año. Aunque ya se conocían porque hicieron varias colaboraciones musicales como en temas como: ‘Same Old Love’ (2015), entre otras, pero no había existido un interés amoroso hasta 2023 que sorprendieron con su romance.

Aunque hubo rumores de un posible noviazgo durante 2023, Selena confirmó su relación en diciembre de ese mismo año, revelando que habían estado juntos durante seis meses.

Selena Gomez presume su anillo de compromiso / Instagram

En esa ocasión, la cantante no dudó en expresar lo importante que es su prometido para ella, compartiendo en Instagram: "Él es absolutamente todo para mí en mi corazón. Él ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Al final… Sigue siendo mejor que cualquier otra persona con la que he estado. Hechos”.

Según fuentes cercanas a la pareja, Selena nunca había estado tan feliz en una relación. En enero de 2024, una fuente le confesó a ‘Us Weekly’ que Benny Blanco le ha brindado a Selena una sensación de felicidad y seguridad como nunca antes. “A ella le encanta cómo la trata Benny: es tan amable y considerado”, comentó la fuente. “Ha pasado mucho tiempo desde que sus amigos vieron a Selena tan feliz. Está radiante”.

En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music 1, Selena también compartió cómo se siente en su relación con Benny, destacando la importancia de ser respetada y apoyada por su pareja. “Sin entrar en demasiados detalles, creo que es realmente importante conocer a alguien que te respete. Y creo que también es muy agradable apoyarse en alguien que entiende el mundo en el que vivo. Pero debo decir que, en general, es lo más segura que he sentido y ha sido realmente encantador y solo he crecido a través de ello, así que es increíble”, expresó.

Selena Gomez y Benny Blanco se comprometieron / Instagram

Por su parte, Benny Blanco tampoco ha ocultado lo enamorado que está de la cantante y en mayo en una entrevista bromeó sobre su suerte al estar con Selena. “Me despierto todos los días y me miro al espejo y pienso: '¿Cómo sucedió esto?’”, destacando lo contento y afortunado que se siente de estar junto a ella.

Pese a que es una de las relaciones más bonitas que ha tenido la cantante, como en todo no han faltado las críticas y en redes hay quienes dicen que Benny no se les hace lo suficientemente atractivo para estar con Selena. Sin embargo, también han dicho que el físico no lo es todo y ahora valoran que haya alguien que ame incondicionalmente a la famosa.