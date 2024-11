¿Se enojó? José Eduardo Derbez le responde a su papá Eugenio por haber dicho que Vadhir es más talentoso

Luego de que Vadhir diera a conocer que, en su faceta como cantante, se quitará el apellido de su padre, Eugenio Derbez, quien, lejos de molestarse por esta decisión, dijo sentirse orgulloso de él, afirmando que era el “más talentoso de todos sus hijos. Tras esta declaración, José Eduardo Derbez, hermano de Vadhir, revela su sentir ante las palabras de su papá. ¿Acaso se molestó?

En un reciente encuentro con la prensa, el conductor de ‘Miembros al aire’ admitió que no es una persona con grandes dotes artística como su hermano.

De igual forma, cuando se le mencionó que Eugenio cree que cada uno de sus hijos tiene su “propio talento”, señaló que, probablemente, hubo más “genes buenos” para Vadhir.

José Eduardo Derbez

“Yo también siempre lo he dicho. Yo no sé tocar la guitarra, él sí; yo no sé tocar el tambor, él sí. Sí, ¡cómo no! (cada quién tiene sus dotes). No sé qué tan lo suyo, pero sí, repartió más para allá”