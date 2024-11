Eugenio Derbez: Ella es su hermana poco conocida ¡Habló como nunca de su relación! ¿Se llevan mal?

Eugenio Derbez es uno de los actores más destacados en México, así como a nivel nacional. El también comediante se ha abierto paso en la industria del cine por su gran talento, y no solo como histrión, sino también como productor.

Incluso, su familia también goza de foco mediático. Sin embargo, el famoso tiene una hermana que no suele aparecer frente a los reflectores. ¿Quién es?

¿Quién es la hermana de Eugenio Derbez?

Se trata de Silvia Eugenia González Derbez, hermana mayor de Eugenio, quien le lleva 12 años. Aunque el comediante mexicano no había hablado acerca de su relación con su pariente. En esta ocasión, se sinceró sobre la vida que lleva su hermana.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, Derbez habló como nunca de su relación con su hermana mayor. Dejó claro que, ¡se llevan bien, pero no tienen nada en común!

“Curiosamente, mi hermana y yo nos llevamos, no bien, lo que le sigue”, dijo Derbez.

Eugenio mencionó que no solo no se parecen nada físicamente, sino que no tienen ningún gusto en común.

“Físicamente, es totalmente diferente a mí y no nos gusta nada. O sea, no podemos tener un tema de conversación en común porque no le gusta viajar, no le gusta el cine, no le gusta el mundo en que yo me muevo. Ella lleva una vida de muy bajo perfil, bajísimo”. Eugenio Derbez

¿A qué se dedica Silvia Eugenia, hermana de Eugenio Derbez?

De acuerdo con el titular de ‘LOL México’, su hermana se dedica a las labores altruistas: “Si ahorita la traigo aquí, te conoce y te dice: ‘Si tienes ropa que te sobre, te la encargo, lo que ya no quieras’. Así se presenta. Le mandas la ropa y ella se va los fines de semana con la camioneta por los pueblos a regalar ropa. ¡Padrísimo!”.

Además, el actor remarcó que se ven comúnmente. Sin embargo, es de las personas que “no le gusta el foco”.

“Luego me dice ‘A ver cuándo vas’. O yo le digo ‘Vente, tengo una premier’. Y no… Acabo de comer con ella, luego me cae a locaciones. Nos adoramos. Pero es opuesta a mí”, comentó.

Finalmente, Eugenio comentó que su hermana no tiene redes sociales, pero es el alma de todas las fiestas.

“Eso sí, la gente cuando nos ve dice ‘La chistosa es ella, no él'; es simpática, es el alma de todas las fiestas. Yo en la vida real soy muy serio, mi hermana es extrovertida y divertida; la invitas a una fiesta y ella es la que toma, cuentas los chistes. Una cosa muy extraña”, concluyó.

