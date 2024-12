Eugenio Derbez tras despotricar contra Selena Gomez tiene terrible pérdida y ¡teme lo peor en su carrera!

La tormenta en la que se vio involucrado Eugenio Derbez tras criticar el trabajo de Selena Gomez en la película Emilia Pérez, no termina.

Derbez dijo que el trabajo de la cantante era “indefendible” y Selena Gomez respondió públicamente a Eugenio Derbez con un mensaje que decía: “Entiendo de dónde vienes. Hice lo mejor que pude en el tiempo que me daban. Eso no quita cuánto trabajo y corazón le puse a esta película”. Esto provocó una ola de críticas contra el actor. Incluso, tuvo una terrible pérdida, ¡se le fueron 3 millones de seguidores en Instagram! Después, Eugenio emitió un comunicado para ofrecerle disculpas a Selena. Señaló que los comentarios que él emitió eran los indefendibles y que van en contra de lo que promueve.

Eugenio Derbez después de criticar a Selena Gomez está atravesando un difícil momento y en redes cuestionan el talento de Aislinn, Vadhir y José Eduardo

Un amigo de Eugenio nos cuenta que el también comediante tiene miedo.

“Eugenio está desolado. Jamás imaginó que esas palabras causarían un escándalo mundial. Además, él siempre ha sido súper generoso con sus colegas. Les ha dado trabajo a muchos y ahora está siendo crucificado de esta manera”, señaló.

Además, nos reveló el alcance de las críticas de Eugenio Derbez a Selena Gomez en el entorno cercano del actor:

“Está consciente de que hizo mal. Se arrepiente de haber hablado. Mucha gente se ha metido con sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo. Dicen que no tienen talento, que por qué opina de Selena”. Amigo de Eugenio Derbez

El futuro de la carrera de Eugenio Derbez en Hollywood tras sus críticas al papel de Selena Gomez en ‘Emilia Pérez’

Nuestra fuente nos dijo cuál es el estado anímico del hijo de Silvia Derbez:

“Eugenio está alterado. Le tiene angustiado su futuro laboral. Él ya había anunciado que se retiraría un tiempo para dedicarse a su familia, pero con esto que ocurrió, ya no sabe qué hacer. Lo mejor sería alejarse un rato y que la gente se olvide del escándalo. En Hollywood, Eugenio no es una gran estrella, pero ha luchado para hacerse un lugar y lo está logrando. En 2021 estuvo en la cinta Coda, que ganó el Oscar a Mejor película. No es una súper figura que los productores estadounidenses se peleen por contratar y que un escándalo así no le afecte”.

Finalmente, destapó un fuerte temor que tiene Eugenio Derbez por las relaciones que tiene Selena Gomez en Hollywood:

“Selena está en su mejor momento. Ganó como mejor actriz en el Festival de Cannes. Fue nominada al Globo de Oro y probablemente al Oscar. La industria la ama. Además, varios productores y contactos con los que ha trabajado Derbez en EU son amigos de Selena. Están de su lado.

Está complicada la situación para él. Teme ser vetado y perder todo lo que ha logrado. Ojalá que no. Eugenio es una gran persona y como actor ni se diga. Un extraordinario talento. A ver qué pasa” Amigo de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez: Famosos reaccionan a las críticas que hizo el actor a la actuación de Selena Gomez en ‘Emilia Pérez’

Tras calificar como “indefendible” el papel de Selena Gomez en ‘Emilia Pérez’, Eugenio Derbez ha sido blanco de críticas. A las reacciones a sus palabras, se han sumado diversos famosos.

Belinda alzó la voz tras las críticas de Eugenio Derbez a Selena Gomez. La cantante que se caracteriza por no opinar acerca de las controversias, a través de su cuenta de Instagram dijo que le parecía lamentable que “se expresen con esa friandad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como Selena Gomez”.

Además, la cantante hizo un llamado a la empatía:

“Hay que ser un poco más empático con los comentarios que se hacen que pueden dañar los sentimientos de las personas, somos vulnerables y se deberían de cuidar más las palabras... Ojalá las redes sociales se utilizaran para ser constructivas y no destructivas” Belinda

Por su parte, Adrián Uribe y la esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, también se expresaron acerca de la controversia. En contraste a la opinión de Belinda, los famosos expresaron su apoyo al creador de ‘La familia P. Luche’.

La cantante de ‘Sentidos opuestos’ lamentó el hate que está recibiendo su marido por la situación y al dijo que no creía que Derbez hubiera intentado contactar a Selena Gomez tras la controversia pues él está filmando y si hubera sido el caso le habría comentado.

