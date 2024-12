Victoria Ruffo reacciona al escándalo de Eugenio Derbez: “Hay que ser más tolerantes”

En los últimos días, Eugenio Derbez ha estado en el ojo del huracán tras sus controvertidos comentarios sobre Selena Gomez y su mal español, en su actuación en la película Emilia Pérez.

Las declaraciones del actor, pese a su disculpa pública, desataron una tormenta en redes sociales, llevando incluso a la pérdida de seguidores en sus plataformas digitales. En medio de este revuelo, su expareja Victoria Ruffo también fue cuestionada sobre el tema, dejando en claro su postura.

Eugenio Derbez habla del ganador de la nueva temporada de LOL México / IG: @lolmx_oficial / @adrianmarcelopresenta / @ederbez

La polémica entre Eugenio Derbez y Selena Gomez

Todo comenzó cuando Eugenio Derbez, durante una entrevista, calificó como “indefendible” el trabajo de Selena Gomez en Emilia Pérez. Argumentó que la actriz no domina el idioma español y que está desvinculada de la cultura mexicana, factores que, según él, afectaron su desempeño en la cinta.

“No habla bien español y no entiende del todo nuestra cultura. Creo que eso le restó credibilidad a su actuación”, comentó el actor. Estas palabras generaron una ola de críticas hacia Derbez, acusándolo de intolerante y poco empático. Como consecuencia, muchos usuarios en redes sociales decidieron dejar de seguirlo.

Ante la magnitud del escándalo, Eugenio Derbez publicó un comunicado en sus redes sociales donde ofreció disculpas a Selena Gomez: “Querida Selena, pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados. Son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón. Emilia Pérez merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios desconsiderados. Me voy de esto con una lección importante aprendida. Aunque entiendo que no puedas aceptar mis disculpas, debes saber que vienen de mi corazón”.

Selena Gomez y sus exnovios / IG: @selenagomez / X

La reacción de Victoria Ruffo en defensa de su ex, Eugenio Derbez

Victoria Ruffo, quien mantuvo una relación complicada con Derbez en el pasado, fue cuestionada por los medios sobre el tema. Durante un encuentro reciente con la prensa, la actriz expresó su punto de vista de manera directa, aunque dejando claro que no está completamente informada sobre los detalles del escándalo.

“Es que no sé ni qué pasó. La verdad, como les dije, más o menos he oído las cosas, pero no... Finalmente, yo no he visto la... no sé si es serie, película o lo que sea. No puedo opinar”, declaró Ruffo.

A pesar de no profundizar en la situación, Victoria compartió un mensaje sobre la importancia de la libertad de opinión: “Yo creo que todos somos libres de comentar y de tener una opinión con respecto a lo que sea: un cuadro, una película, una novela, un libro... Yo, por ejemplo, cuando voy al cine, no voy como actriz. Voy como espectadora, y me siento con la capacidad de decir si me gustó o no me gustó. Pero como espectadora. Si te pones a criticar como actriz, creo que no puede ser”, reflexionó.

Victoria también enfatizó la importancia de la tolerancia en un mundo cada vez más dividido: “No es solidarizarme. Creo que todos tenemos una boca, unos ojos, unos oídos y podemos decir lo que sentimos. No lo veo mal, vamos. Hay que ser felices y entender a la gente, las situaciones. No puede uno ser... está el mundo tan de cabeza por todos lados que debe ser uno más tolerante y más accesible para todas las cosas”, sentenció la actriz.

La actriz de ‘La madrastra’ supo que tenía un caso de endometriosis muy severo tras tener un parto complicado con su primer hijo, José Eduardo. / Pixabay

Un mensaje de reflexión de Victoria Ruffo

Las palabras de Victoria Ruffo, lejos de avivar la polémica, invitan a la reflexión sobre cómo manejamos las diferencias de opinión. En un contexto donde las redes sociales pueden amplificar el conflicto, su mensaje resalta la importancia de ser más comprensivos y empáticos.

Por su parte, Eugenio Derbez enfrenta el desafío de reconstruir su imagen tras el revuelo generado por sus declaraciones. La situación también plantea preguntas sobre los límites de la crítica y la responsabilidad de las figuras públicas al emitir opiniones sobre el trabajo de otros.

Este episodio entre Eugenio Derbez y Selena Gomez, ahora comentado por Victoria Ruffo, pone en el centro de la discusión temas como la libertad de expresión, la tolerancia y el impacto de las palabras en la era digital. Mientras el debate continúa, las palabras de Ruffo nos recuerdan que, en un mundo cada vez más polarizado, la empatía y la comprensión son más necesarias que nunca.