Alessandra Rosaldo lamenta hate a Eugenio Derbez por criticar a Selena Gomez: "¡Qué necesidad!”

Alessandra Rosaldo se pronunció sobre la controversia que recientemente ha involucrado a su esposo, Eugenio Derbez, después de que él hiciera comentarios críticos hacia Selena Gomez y su actuación en la película Emilia Pérez. En una entrevista abierta, Rosaldo compartió cómo han manejado este tipo de situaciones en su familia.

En una entrevista con Gaby Meza en el pódcast ‘Hablemos de cine con’, Eugenio Derbez expresó su desacuerdo con la elección de Selena Gomez para interpretar a una mujer latina en una película que ha sido aclamada en festivales internacionales. Derbez, conocido por su defensa de la representación latina auténtica en Hollywood, criticó fuertemente la actuación de Selena, especialmente por forma de hablar español.

Esto le dijo Selena Gomez al actor mexicano sobre su crítica / TikTok

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre Selena Gomez?

Derbez, expresó descontento con la interpretación de Gomez. Además, agregó que la industria debe priorizar a actores latinos auténticos en papeles que verdaderamente reflejen la diversidad y la riqueza de la cultura latinoamericana.

“Selena es… indefendible. Yo decía, no puedo creer que nadie esté hablando de eso. No puedo creer que nadie… ¿Por qué les da miedo hablar de Selena Gomez? ¿Y sabes de qué además? Siento que… por ejemplo, en Cannes le dieron un premio. Y en Estados Unidos nadie había hablado de eso. Yo creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada en español”, comentó Derbez en su entrevista.

Acá se originó la polémica entre Eugenio Derbez y Selena Gomez, también participó Gaby Meza. Tanto para Derbez como para Meza la actuación de Selena en Emilia Pérez es indefendible.

PD: Yo discierno con Gaby, Selena seguramente sabía lo que estaba cantando.#EmiliaPerez pic.twitter.com/Uwnt0mS2NL — Boris Esteban Bernal (@borisestebanbe) December 7, 2024

Selena Gomez responde a las críticas de Eugenio Derbez

Ante las críticas, Selena Gomez decidió responder públicamente a través de comentarios en videos virales en TikTok, defendiendo su trabajo. La cantante y actriz expresó su comprensión, pero también destacó el esfuerzo y dedicación que puso en su interpretación.

“Entiendo de dónde vienes, lo siento, hice lo mejor que pude en el tiempo que me estaban dando… Eso no quita cuánto trabajo y corazón le puse a esta película”, comentó Selena, reconociendo las dificultades que enfrentó al interpretar a un personaje latino en un contexto tan desafiante.

Eugenio criticó a Selena Gomez pero se tomó una foto con ella y elogió la película en la que participa / Instagram

Alessandra Rosaldo habla sobre la polémica de Eugenio Derbez y Selena Gomez

Alessandra Rosaldo también abordó la controversia en una entrevista para el programa ‘El Gordo y la flaca’. La cantante comentó sobre cómo gestionan los altibajos mediáticos dentro de su familia, y su postura frente a las declaraciones de su esposo.

“Yo como… así de ‘¿Pero qué necesidad?’. Pero mira, no es la primera vez que se le envuelve en una controversia. Entonces, ya como familia lo sabemos manejar. Yo he tenido que aprender sobre la marcha. En esta ocasión, pues, hizo sus comentarios. Se dio cuenta que cometió un error”, declaró Alessandra, reflejando una postura de apoyo y comprensión hacia su esposo.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez / Instagram: @alexrosaldo

¿Hubo contacto entre Eugenio Derbez y Selena Gomez?

Cuando se le preguntó a Alessandra si Eugenio Derbez había intentado contactar a Selena Gomez tras sus declaraciones, Rosaldo respondió: “No, no sé si trató de llamarla. La verdad, te mentiría. Porque él está… O sea, no estábamos juntos en ello en ese momento. Él está filmando. Y entonces, no sé. No, no creo, ¿eh? Porque me hubiera dicho”.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, quienes llevan casi 12 años de matrimonio y tienen una hija en común, continúan siendo un equipo en medio de los altibajos de la vida pública. La actriz enfatizó su apoyo incondicional hacia su esposo durante este tipo de situaciones, mostrando cómo manejan juntos las controversias.

