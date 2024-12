¡Con Selena Gomez, no! Belinda sale en su defensa por las críticas de Eugenio Derbez: “Me parece lamentable”

Belinda alzó la voz en defensa de Selena Gomez después de las críticas de Eugenio Derbez sobre su actuación en la película ‘Emilia Pérez’. A pesar de que el actor mexicano ofreció una disculpa pública por sus comentarios, la cantante y actriz aprovechó la oportunidad para expresar su apoyo a Selena a través de sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, Belinda escribió un mensaje contundente en el que rechazó las palabras de Eugenio Derbez, quien calificó la interpretación de Selena Gomez en la película como “indefendible” y criticó su acento en español. A pesar de las disculpas de Derbez, Belinda no dudó en compartir su opinión sobre el asunto.

Eugenio Derbez y Gaby Meza comentaron que la actuación de Selena era “indefendible” / TikTok

¿Qué dijo Belinda sobre la polémica de Eugenio Derbez y Selena Gomez?

Belinda comenzó diciendo que no le gusta opinar acerca de ninguna controversia, pero en esta ocasión sintió que debía respaldar a Selena: “Yo casi nunca opino, no hablo de nada y mucho menos de nadie, pero acabo de ver este video y me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como Selena Gomez”, inició Belinda en sus historias.

La cantante continuó mostrando su apoyo a Selena y destacó que, en su opinión, la actuación de su colega en ‘Emilia Pérez’ fue admirable: “A mí me encantó la película y su actuación, soy consciente de todo el esfuerzo que hizo”. Además, agregó que las personas deberían ser empáticos con sus opiniones acerca del trabajo de otros debido al impacto que pueden tener las palabras en ellos: “Hay que ser un poco más empático con los comentarios que se hacen que pueden dañar los sentimientos de las personas, somos vulnerables y se deberían de cuidar más las palabras”, dijo.

Y añadió: “Ojalá las redes sociales se utilizaran para ser constructivas y no destructivas”.

Además, Belinda le dejó un mensaje a Selena: “@selenagomez a lo mejor no te llega este mensaje, pero felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera. Habemos miles de millones de personas que amamos todo lo que haces. You are a queen (eres una reina)”.

Este es el mensaje con el que Belinda defendió a Selena de las críticas de Eugenio Derbez / Instagram

La vez que Selena Gomez dijo que escuchaba la música de Belinda

En redes sociales el mensaje que dejó Belinda fue bien recibido por todos los ’Selenators’, como se hacen llamar los fans de Selena Gomez y recordaron a través de un video cuando la cantante confesó que escuchaba la música de Belinda y otros artistas latinos más, hace unos años.

“Tengo a Aventura, Shakira, tengo a Paulina Rubio, tengo a Belinda”, decía sobre los artistas que solía escuchar, así que la entrevistadora se sorprendió al saber que a Selena le gustaba la música de Belinda y le dijo: “tuve una entrevista con ella el otro día”.

Selena se quedó sorprendida y respondió: “¿En serio? La amo”. La cantante concluyó comentando que también escuchaba a Selena Quintanilla, quien por cierto inspiró a sus papás para que la nombraran Selena.

