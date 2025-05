¿Victoria Ruffo fue el amor imposible de un actor de ‘Abrázame muy fuerte’? ¿Quién es? VIDEO

Victoria Ruffo vuelve a estar en boca de todos luego de que la vincularan con un actor de ‘Abrázame muy fuerte’ telenovela en la que apareció hace más de dos décadas. ¿Fue el amor imposible de su compañero? ¿Quién es?

¿Victoria Ruffo fue el amor imposible de un actor de ‘Abrázame muy fuerte’?

Durante la inauguración de una galería de arte, varias celebridades y personajes del medio artístico acudieron al evento. En un video de difundido por la periodista Berenice Ortiz en su canal de youtube, se puede ver al actor cubano César Évora quien es abordado por la prensa para platicar sobre diferentes temas, entre ellos una peculiar foto creada con inteligencia artificial.

En la imagen se le puede ver al intérprete de ‘El privilegio de amar’ junto a Victoria Ruffo, actriz con la que protagonizó la novela ‘Abrázame muy fuerte’, aparentemente durante su juventud. La periodista le contó al actor que en redes sociales los usuarios comentaron al ver la fotografía que les hubiera encantado que él y su compañera estuvieran juntos y hasta se casaran.

La reacción de César fue bastante curiosa, pasando de la expectación, al asombro y finalmente a la negación: “No, no, no, para nada. Mira, que hayamos trabajado juntos no quiere decir que pudiéramos seguir en la vida real. Además yo tengo mi pareja de hace muchísimos años y muy feliz además”.

César Évora remató con: “Lo que funciona en la pantalla no funciona fuera de ella. Es muy raro, cada caso es muy raro”, sentenció derrumbando la ilusión de los fanáticos.

Así lo dijo (en el min 3:40):

¿El público está obsesionado con ver a Victoria Ruffo y a César Évora juntos?

Esta no es la primera vez que el público de la televisión mexicana vincula a los actores románticamente, pues la mayoría ha quedado cautivada por la gran química que César Évora y Victoria Ruffo comparten en pantalla. Sin embargo, el propio Évora, en 2020, se pronunció al respecto para desmentir toda posibilidad, además de señalar que han habido casos intensos con amenazas de por medio:

“Me han amenazado a mí hasta de matarme, porque estaba traicionando a Victoria. ¡Eso es una locura! Incluso la actriz que suplió a Victoria en el teatro también ha recibido amenazas e insultos en redes sociales. ¿Hasta dónde llega ese fanatismo de agredir a alguien porque consideran que estás traicionando a alguien?”, señaló Évora.

Para César, este fenómeno es impresionante aunque también bastante alarmante: “Es una cosa impresionante, es un fenómeno social muy interesante para estudiar: hemos trabajado Victoria y yo en proyectos juntos y el público nos recibe como si fuéramos una pareja real, pero cada uno tiene su propia vida, su familia”, aseguró el actor.

César Évora fue pareja de Victoria Ruffo en las siguientes telenovelas:

‘Abrázame muy fuerte’,

‘La madrastra’,

‘Triunfó el amor’ y

‘Las amazonas’.

¿Quién es la esposa de César Évora?

Como bien lo mencionó César Évora, él está casado y lleva más de 30 años de matrimonio con su esposa Vivian Domínguez.

En entrevista con TVNotas hace unos años en 2021, el actor de ‘Al diablo con los guapos’ confesó cuál era su secreto para mantener fuerte e intacto su matrimonioo:

“Lo más importante en una relación de pareja es la comunicación, es decir, el antes y el después de la cama, porque no todo puede ser la cama. Debe haber compenetración de la pareja, que sigan jugando y teniendo ilusiones. Sé que es muy difícil de lograr y de mantener, por eso no puedo dar una receta, pero yo tengo una relación única” aseguró César Évora.