Eduardo Santamarina habla del debut actoral de su hijo, Eduardo Zucchi: ¿reprueba las comparaciones?

El actor Eduardo Santamarina fue cuestionado recientemente sobre el debut actoral de su hijo Eduardo Zucchi, un paso que ha dado mucho de qué hablar, ¿qué dijo el protagonista de las telenovelas Rubí y Juan querendón? Te revelamos todos los detalles.

No te pierdas: César Évora denuncia fraude con su imagen tras rumores falsas de su muerte; el actor suplica no caer en estafas

Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, llega como galán a la TV. / Foto: Redes sociales

¿Eduardo Zucchi se enoja de que lo comparen con su papá Eduardo Santamarina?

Luego de que se quitó el apellido paterno y para su nombre artístico usa el de su abuela materna, Itatí Zucchi, en redes sociales, a Eduardo Zucchi lo han comparado con su padre, Eduardo Santamarina, tanto en lo laboral como en el físico. En entrevista con TVNotas, relató que “no me molesta que me comparen con él. Lo tomo como un halago. A mi papá lo admiro demasiado. Es una persona respetable. Quiero ser como él cuando sea grande. Por eso le copio todo (ríe). Si veo algo, como ciertos matices o la forma de tratar a la gente, lo hago de la misma manera (ríe)”.

He notado que los 2 somos muy apapachadores. Mi papá es de los que agarra y abraza a la gente, aunque no los conozca. Eso me gusta mucho. Yo he absorbido eso y hasta las personas me dicen: ‘Me abrazas como tu papá’. Siempre estaré a la expectativa y habrá comparaciones. Tengo la bendición de que mis padres son muy talentosos dentro del medio. Nunca faltará quien diga: ‘Está ahí por sus papás o ellos son mejor que él’. Sin embargo, me he preparado muchísimo. Eduardo Zucci a TVNotas.

No te pierdas: José Ángel Bichir: Filtran FOTOS durante el tratamiento del actor tras arrojarse de un edificio; así luce

Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, inicia su camino en la pantalla chica. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Eduardo Santamarina del debut actoral de su hijo Eduardo Zucchi?

En una entrevista con un medio de circulación nacional, Eduardo Santamarina se refirió al debut actoral de su hijo Eduardo Zucchi, dentro de la producción El renacer de la luna.

El actor habló sobre este momento en la carrera de su hijo y lo que representa para él ver a una nueva generación abrirse camino en la industria. “Yo me veo reflejado completamente en mi hijo Eduardo porque además estoy viviendo una etapa en la que estoy volteando a ver las nuevas generaciones”, compartió.

Además, Santamarina también reconoció que no está familiarizado con varios de los integrantes del elenco de la telenovela producida por Ruy Rojas, lo que, explicó, evidencia el cambio generacional dentro del medio. “Ahí te das cuenta que ya viene la ola de la nueva generación, y en ese rubro están mis hijos: Eduardo, Sebastián y Romina”, expresó al referirse al entorno actual en el que sus hijos comienzan a desarrollarse profesionalmente.

No te pierdas: Actores mexicanos tuvieron romance gay y salió a la luz luego del asesinato de uno de ellos: ¡Amor en secreto!

Eduardo Zucchi y su papá Eduardo Santamarina suelen ser muy comparados. / Redes sociales

¿Quién es Eduardo Zucchi?

Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, es un actor mexicano que ha desarrollado su formación y carrera entre México, Estados Unidos y el Reino Unido. Es egresado de la Academia de Arte Dramático y Música de Londres (LAMDA), donde obtuvo una maestría en Actuación Clásica, y cuenta también con una licenciatura en teatro por la Universidad de Fordham, en Nueva York. Durante su preparación profesional formó parte del Conservatorio Lee Strasberg, donde cursó un intensivo de un año enfocado en actuación.

Su trayectoria incluye trabajos en teatro, cine y televisión, con participaciones tanto en montajes clásicos como en producciones contemporáneas. A lo largo de su carrera ha interpretado diversos personajes en obras y proyectos que le han permitido ampliar su experiencia actoral en distintos formatos y escenarios internacionales. En 2023 participó en la película Lupe, dirigida por Roberto Fiesco, donde dio vida al personaje de “Luis”, y ese mismo año formó parte del elenco de Desastre en Familia, producción de Videocine, interpretando a “Ricardo”.

Además de su labor como actor, Eduardo Zucchi ha incursionado en la escritura y dirección de proyectos propios. Recientemente protagonizó en Londres su ópera prima teatral Chilango: A Native from Mexico City y forma parte del grupo de improvisación Wiggle Room. Entre los proyectos en los que ha participado se encuentran:



Romeo y Julieta

La dama boba

Gloria

La esposa provocada

José José: El príncipe de la canción

Macbeth

Henry V

Mud.

No te pierdas: José Eduardo Derbez vs Apio Quijano: ¿Se sube al ring contra el integrante de Kabah? El conductor lo revela