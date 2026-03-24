José Ángel Bichir: Filtran FOTOS durante el tratamiento del actor tras arrojarse de un edificio; así luce

Han pasado casi dos semanas del incidente protagonizado por el actor José Ángel Bichir, quien presuntamente intentó quitarse la vida arrojándose desde el tercer piso de un edificio. Tras haber sido dado de alta del hospital, José Ángel ha comenzado su recuperación y ya filtraron las primeras imágenes de su estado actual. ¿Cómo luce?

José Ángel Bichir / Redes sociales

¿Qué le pasó al actor José Ángel Bichir?

El actor José Ángel Bichir estuvo al borde de la muerte luego de arrojarse de un edificio ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Según algunas versiones difundidas inicialmente, el suceso fue interpretado como un intento de quitarse la vida.

Según se ha manejado, todo sucedió en medio de una crisis, pues el intérprete atentó contra su vida y que, tras la caída, fue auxiliado por una vecina que lo encontró y solicitó de inmediato la intervención de los servicios de emergencia para que recibiera atención médica.

Ante las múltiples especulaciones sobre el caso, la madre del actor brindó declaraciones a TVNotas para aclarar lo sucedido, destacando que su hijo logró sobrevivir de manera casi milagrosa:

Es un milagro de Dios, porque desde donde cayó lo sostuvieron los ángeles para que cayera en unos cables y amortiguaran el golpe. Si hubiera sido su cráneo y su columna, todo sería diferente, podría haber quedado muy lastimado. Pido que recemos para que estemos bien. Pati, madre de José Ángel Bichir

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Mamá de José Ángel Bichir / Francisco Mancera y redes sociales

¿Cuáles son las fotos filtradas de la recuperación del actor José Ángel Bichir?

La salud del actor José Ángel Bichir aún preocupa, pues más allá de los presuntos problemas emocionales que puede tener, también el aspecto físico tuvo un daño notorio.

La primera información que se tuvo sobre su recuperación fue en torno a su nariz, pues resultó afectada tras la fuerte caída: “ Hay que operar su nariz, sus dos dientes que perdió. Trae fractura, se tiene que operar la nariz, ponerse implantes”, reveló su madre.

Las imágenes más recientes, compartidas a TVNotas, muestran a José Ángel Bichir dentro de un consultorio dental mientras recibe atención especializada. El actor comenzó un tratamiento odontológico para recuperar dos dientes que perdió a consecuencia de la caída, mediante el uso de prótesis.

Se menciona que el actor José Ángel Bichir va en buen camino en su recuperación, el arreglo de los dientes está a cargo de la Dra. Liliana Bueno, quien colaborará con el intérprete tras su incidente.

En las fotografías se le observa recostado en un sillón mientras examinan su dentadura. También, Bichir aparece con el brazo derecho inmovilizado con cabestrillo y un soporte en el pie del mismo lado, reflejo de las lesiones sufridas.

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar en los comentarios, fans y seguidores desean ver al actor ya recuperado.

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José Ángel Bichir durante su tratamiento / Emilio Morales

¿En qué películas y programas ha participado José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir es hijo del actor Odiseo Bichir y de Patricia Pascual, y hermano de Odiseo y Bruno Bichir, forma parte de una dinastía actoral que ha dejado huella tanto en el cine como en el teatro y la televisión en México.

A lo largo de su carrera, José Ángel Bichir ha participado en diversas producciones cinematográficas mexicanas. Uno de sus trabajos más reconocidos es la película A la mala (2015), una comedia romántica donde compartió créditos con Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. También formó parte de la cinta El último evangelio (2015).

En televisión, José Ángel Bichir ha tenido apariciones en distintos programas y series ya reconocidas por el público. Participó en producciones unitarias como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

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