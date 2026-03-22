José Ángel Bichir ¿tenía comportamientos raros antes de caer de un edificio? esto reveló su exnovia

Lo sucedido con José Ángel Bichir, actor que cayó desde el tercer piso de un edificio, aún sigue causando conmoción y especulaciones. Algo que se sabe es que el hijo de Odiseo Bichir se encuentra bajo medicación, esto debido a episodios, que, según su madre, han sido angustiantes para él. Ahora, la exnovia de José Ángel revela detalles de la forma en que el actor vivía antes de lo ocurrido.

¿Por qué dicen que el actor José Ángel Bichir sobrevivió de milagro?

El actor José Ángel Bichir protagonizó un incidente en un inmueble situado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, donde, de acuerdo con las versiones, se trató de un intento de suicidio.

Distintos reportes señalaban que, en un momento de crisis, el actor atentó contra su vida y, tras la caída, fue encontrado por una vecina, quien de inmediato solicitó el apoyo de los servicios de emergencia para que recibiera atención médica.

Frente a las especulaciones en torno a lo sucedido, la madre de José Ángel Bichir ofreció declaraciones a TVNotas con el objetivo de aclarar lo ocurrido, asegurando que su hijo sobrevivió de manera casi milagrosa:

Es un milagro de Dios, porque desde donde cayó lo sostuvieron los ángeles para que cayera en unos cables y amortiguaran el golpe. Si hubiera sido su cráneo y su columna, todo sería diferente, podría haber quedado muy lastimado. Pido que recemos para que estemos bien. José Ángel Bichir

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Reportan que José Ángel Bichir fue hallado inconsciente tras presunto intento de suicidio en CDMX. / Redes sociales

¿Qué dijo la exnovia de José Ángel Bichir sobre el comportamiento del actor?

Una de las primeras declaraciones en torno al intento de suicidio de José Ángel Bichir, fue la realizada por Edith Rojas, su exnovia. En aquel primer acercamiento, Rojas comentó que el actor tendrá que someterse a un tratamiento para poder “curar” su nariz.

Ahora, Edith habló con Ventaneando, entrevista en la que reveló algunos detalles de la vida de José Ángel, dando a conocer algunas de las actitudes que él tenía desde hace unos años: “ José es hipersensible, a él le dices algo y a lo mejor él lo hace muy grande. Pero depresión como tal, pues yo no soy quién para decirte sí tenía depresión ”, relató la joven.

Además, señaló que, al ser actores, los sentimientos pueden maximizarse: “ Somos actores, tenemos como ese botón de las emociones a flor de piel ”, aseguró. En redes especulan que esto pudo derivar en la decisión del actor.

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Exnovia de José Ángel Bichir habla del actor / TV Azteca

¿La familia de José Ángel Bichir pedirá dinero para sus cirugías?

Algo que sorprendió a seguidores de José Ángel Bichir, además de los tratamientos que necesita, es que se reveló que pedirán dinero para poder llevar a cabo lo todo lo planeado.

Primero fue su madre quien contó este tema a Televisa espectáculos: “ Hay que operar su nariz, sus dos dientes que perdió. Trae fractura, se tiene que operar la nariz, ponerse implantes. (...) No tenemos fecha todavía, porque primero hay que juntar dinero”, dijo la matriarca.

Edith Rojas, además de retomar dicha información, aseguró que intentará ayudar económicamente a su exnovio para que pueda someterse a las cirugías que requiere:

Si hay posibilidad de ayudar, por supuesto, yo no sabía. Voy a decirle a Pati (su madre). Yo siempre te voy a mandar amor, José. Edith Rojas

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