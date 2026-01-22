Hijo de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral cambia su nombre ¡Adiós al apellido! ¿Hay pelea familiar?
Eduardo Santamarina Cantoral, hijo de los actores, decidió dejar el apellido paterno y desató preguntas. Te contamos por qué. No te pierdas los detalles.
Eduardo Santamarina Cantoral decidió cambiar su nombre y eliminar el apellido paterno. La determinación del hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina despertó preguntas sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión y el contexto en el que ocurrió. ¿Por qué lo hizo y qué explicó al respecto? Te contamos los detalles.
¿Eduardo Santamarina Cantoral se cambió el nombre por conflictos con su padre?
Eduardo Santamarina Cantoral dio a conocer que decidió cambiar su nombre artístico, una determinación que no surgió por conflictos con sus padres, los actores Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral. El tema generó atención luego de que se señaló que el cambio incluía dejar de usar el apellido paterno.
Ante estas versiones, Eduardo Santamarina Cantoral respondió y aclaró su postura, explicando que no existe ningún conflicto familiar ni un problema con el uso del apellido.
“Yo nunca me cambié el apellido porque ‘ay no quiero ser el hijo de’… siempre voy a ser el hijo de… al revés, lo pongo en mis redes sociales, soy el más orgulloso de mis papás, no soy una persona como que le aflija eso”, expresó el actor al ser cuestionado sobre el tema durante un encuentro con medios.
¿Cuál es el nombre artístico de Eduardo Santamarina Cantoral?
Eduardo Santamarina Cantoral cambió su nombre artístico a Eduardo Zucchi, lo que generó atención debido a que dejó de utilizar el apellido paterno de Eduardo Santamarina. Explicó que su nombre artístico responde a un motivo familiar y simbólico, ya que se trata de un homenaje a su abuela materna, la actriz argentina Itatí Zucchi.
“Más que nada es honor a mi abuela”, señaló el actor al hablar sobre el significado del nombre con el que ahora se presenta en el ámbito público.
¿Qué proyectos vienen para Eduardo Santamarina Cantoral?
Eduardo Santamarina Cantoral habló sobre la etapa profesional que atraviesa y los proyectos en los que se encuentra actualmente, dejando claro que su proceso ha sido constante y basado en audiciones. Aunque evitó dar detalles específicos, explicó que se encuentra involucrado en un nuevo trabajo que logró tras pasar por los filtros habituales de selección. “No puedo decir nada ahorita, pero pues ya sabes, estoy tocando puertas”, comentó.
El actor señaló que su participación en esta producción llegó como resultado de su propio esfuerzo y no por vínculos familiares de Itatí Cantoral o Eduardo Santamarina “Ahorita estoy dentro de un proyecto porque me lo conseguí por mérito propio. Hice casting como todos, call back y estoy terminando de grabar en este momento”, afirmó, al precisar que se trata de una producción de Telemundo.
Santamarina Cantoral también compartió que el camino ha sido largo y que las oportunidades no han llegado de forma inmediata. “La gente piensa que no, pero este yo creo que ha sido mi audición número 150”, dijo, al subrayar la constancia que ha requerido para construir su trayectoria. “Uno tiene que tocar puertas y seguir mandando castings”, añadió.
Finalmente, explicó que continúa realizando pruebas y explorando nuevas oportunidades, aunque por ahora no puede adelantar información. “Haciendo pruebas, tocando puertas, no se puede saber”, señaló, y concluyó: “Ya me dieron la advertencia de que no puedo decir nada, pero estoy muy contento, siento que será un gran proyecto, viendo qué depara el futuro y Dios quiera sí se haga”.
