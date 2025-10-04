¿Qué pasó con los actores de Rubí? Así lucen actualmente sus protagonistas

Sin duda alguna, ‘Rubí’ ha sido una de las novelas mexicanas más exitosas. No solo se ha retransmitido en múltiples ocasiones, sino que también se ha emitido en al menos 40 países. Aunque se hizo una nueva versión en 2020, no fue tan exitosa como su antecesora. Aquí te contamos qué ha pasado con sus protagonistas.

Rubí / Redes sociales

Te podría interesar: El actor Sebastián Ligarde es diagnosticado con terrible enfermedad sin cura: ¿Cuál es su estado de salud?

¿Cuándo se estrenó la telenovela ‘Rubí’ y de qué se trata?

‘Rubí’ fue una telenovela mexicana estrenada en 2004. Está basada en la historieta homónica de la escritora Yolanda Vargas Dulché y fue dirigida por José Alberto ‘el Güero’ Castro. Fue protagonizada por Bárbara Mori, Sebastián Rulli, Jaqueline Bracamontes y Eduardo Santamarina.

La historia trata de una joven universitaria llamada Rubí que vive en la pobreza, pero ansía ser tan millonaria como lo es su mejor amiga, Maribel, a quien le hace falta una pierna. Se enamora perdidamente de Alejandro, pero, al descubrir que es un médico pobre, lo termina.

Pese a los consejos de su madre, Refugio, y su hermana mayor, Cristina, la protagonista sigue empeñada en conseguir su objetivo de salir de la pobreza, sin importar nada. Incluso, se casa con Héctor, un millonario que era novio de Maribel y con quien huye el día de su boda.

Si bien al principio logra todo lo que quiere, la vida le demostrará que, cuando se consigue algo a base de maldades, nada puede salir bien, por lo que vivirá situaciones muy difíciles y tomará decisiones equivocadas. Aunado a esto, no puede olvidar a Alejandro, quien ha comenzado a sentir cosas por Maribel.

Checa: Actriz mexicana de telenovelas revela que fue vetada de la TV y luego murió el amor de su vida en un avionazo

¿Qué ha pasado con los protagonistas de la novela ‘Rubí’ y cómo lucen actualmente?

Bárbara Mori - Rubí

Bárbara Mori le dio vida a la querida, pero malvada ‘Rubí’. Este proyecto le hizo ganar más notoriedad en el mundo artístico y hasta pudo trabajar en producciones internacionales. En múltiples ocasiones, ha dicho que participar en el melodrama ha sido una de las mejores cosas que le pudo pasar en la vida.

Bárbara Mori / Redes sociales

Eduardo Santamarina - Alejandro

Aunque ya venía de muchos proyectos exitosos, la telenovela ‘Rubí’ fue uno de los parteagüas en la vida de Eduardo Santamarina. Actualmente continúa trabajando en la televisión. Estará en la nueva novela de ‘el Güero’ Castro, ‘Los hilos del destino’, un remake de ‘El privilegio de amar’.

Eduardo Santamarina / Redes sociales

Jaqueline Bracamontes - Maribel

Tras participar en ‘Rubí’, Jaqueline Bracamontes continuó trabajando en telenovelas y películas. Aunque se mantuvo alejada un tiempo de los reflectores, en los últimos años regresó con todo como conductora. Recientemente, condujo ‘Miss Universo Latina’.

Jaqueline Bracamontes / Redes sociales

Sebastián Rulli - Héctor

Sebastián Rullí también ha seguido en la televisión mexicana. Actualmente tiene una relación estable con Angelique Boyer, a quien conoció cuando trabajó en ‘Teresa’. Su último trabajo fue en ‘El extraño retorno de Diana Salazar’, el remake de la novela del mismo nombre realizado por VIX.

Sebastián Rullí / Redes sociales

¿Qué actores de ‘Rubí’, telenovela de Televisa, han muerto?

Desafortunadamente, muchos actores que participaron en ‘Rubí’ fallecieron con el pasar de los años. Aquí te dejamos algunos de los que han partido de este mundo y las causas:

Leonorilda Ochoa: Interpretaba a ‘doña Lola’. Murió en 2016 por una neumonía.

Interpretaba a ‘doña Lola’. Murió en 2016 por una neumonía. Lilia Aragón: Interpretaba a ‘Nora de Navarro’. Murió por muerte súbita en agosto de 2021.

Interpretaba a ‘Nora de Navarro’. Murió por muerte súbita en agosto de 2021. Dolores Salomón ‘La Bodoquito’ : Murió en 2016 por problemas respiratorios. Interpretó a ‘Mariquita’, la vecina chismosa.

: Murió en 2016 por problemas respiratorios. Interpretó a ‘Mariquita’, la vecina chismosa. Antonio Medellín: Interpretó a Ignacio Cárdenas. Murió en 2017. Las causas nunca se revelaron.

Interpretó a Ignacio Cárdenas. Murió en 2017. Las causas nunca se revelaron. Josefina Echánove: Interpretó a Francisco Muñoz. Murió en 2020 por un infarto al corazón.

Mira: Diana Bracho regresa a las telenovelas a los 80 años, tras enfrentar problemas de salud ¿Qué le pasó?