Actriz mexicana de telenovelas revela que fue vetada de la TV y luego murió el amor de su vida en un avionazo

Hace unos días el mundo del espectáculo se paralizó con la muerte de Débora Estrella al desplomarse el avión en el que viajaba. La tragedia aérea coincide con la que vivió el amor de la vida de una querida actriz mexicana de telenovelas que recientemente declaró en ‘El mitangrit’ de Horacio Villalobos, presentado por TVNotas. La famosa se confesó y contó que estaba buscando embarazarse cuando su pareja murió en un avionazo. Esto luego de que ella fue vetada de la televisión. ¿Qué fue lo que pasó?

Accidente aéreo / Redes sociales

¿Qué actriz mexicana perdió al amor de su vida en un avionazo?

En una reciente emisión del Mitangrit de Horacio Villalobos, presentado por TVNotas, Anabel Ferreira, exparticipante de MasterChef celebrity, confesó que en algún momento de su vida buscó convertirse en madre. Sin embargo, en ese entonces el hombre con el que estaba murió trágicamente en un “avionazo”.

Anabel comentó que tras la desgracia se consideró una mujer viuda y no volvió a pensar en tener hijos. La situación fue terrible para ella pues, en esa época también fue vetada de la televisión sin saber por qué.

Mi hombre se mató en un accidente... Sí en un avionazo, muy feo. Entonces, y esto fue aparte, pues poquito después de que me sacaron de tele, no, no, no, no, qué época tan espeluznante, terrible Anabel Ferreira

Anabel Ferreira presume que bajo 14 kilos y revela cómo lo logró. / Instagram: @anabelferreirab

Mira: Anabel Ferreira se operó la cara a sus 55 años y este es el resultado

¿Por qué vetaron a Anabel Ferreira de la televisión?

Anabel Ferreira confesó que en la cumbre de su carrera tuvo que retirarse de la televisión debido a que se enfermó de una neuralgia del trigémino. De acuerdo con su tertimonio, esta enfermedad de origen neurológico la desarrollo debido a que nació con una lesión en el cerebro.

Los neurólogos expertos... te dicen, ‘a ver, no sé usted pretenciosa porque usted cree que puede saber cuando nosotros llevamos toda la vida estudiando y del cerebro es de lo que menos se sabe, no sabemos’ Anabel Ferreira

Ante ese problema de salud, Anabel reveló que se internó durante un año en una clínica del dolor en Los Ángeles mientras su programa continuaba al aire gracias al Tigre Azcárraga. Luego del tratamiento, Anabel reveló que fue curada. Sin embargo, destacó que padeció fuertes dolores equiparables a los de un parto.

Aunque Anabel logró recuperarse, reveló que salió de la televisión tras la muerte de Emilio Azcárraga Milmo.

“Muere el señor Azcárraga Milmo. Llega la nueva administración, muere 97, llega la nueva administración y me saca de la jugada... tienes crisis de identidad porque dices, bueno, este no es que uno se crea de más ni nada, pero sí está uno consciente de sus capacidades histriónicas ¿no?, entonces este muchos proyectos, luego un veto... Es que fue absolutamente injusto y que yo traté durante muchos años de resolverlo, No supe qué historia fantasmagórica pasó”, mencionó Anabel Ferreira.

¿Qué enfermedades padece Anabel Ferreira?

Anabel Ferreira reveló además de enfermarse de neuralgia, padece hipotiroidismo, por lo que subió drásticamente de peso y no lograba perderlo.

“Siempre he sido muy flaca, lo poco que subí fue por hipotiroidismo. Es importante decirlo, porque luego hay mucha gente que quiere bajar y no baja, pero no se hacen el estudio de tiroides”.

Además, Anbel mencionó:

“Y entonces yo me empecé a inflar y yo me veía en el espejo y decía yo, ‘este no es mi empaque natural un ejotito, ¿qué me panchó? Entonces ya vas al endocrinólogo a una prueba de sangre... Te dan lo que te tienen que dar y ya”.

Anabel Ferreira opina del hate que recibió en “MasterChef Celebrity“

Anabel Ferreira habla de las críticas que recibió por no ser eliminada y quedar durante 11 programas pese a que sabe que no era la mejor cocinando.

“Yo no siento que genere mal rollo. Qué fenómeno más extraño. Yo me fui a divertir, yo sé hacer bien muy poquitas cosas. La cocina no es uno de mis fuertes, pero yo dije: ‘Me voy a divertir’. Y mira, sí le perdí miedo al horno, tuve mis avances. En “Masterchef” fui consecuente con mi sentir y fui absolutamente obvia: fui a pasarla bien, yo analizaba todo y a todos”, comentó en El mitangrit con Horacio Villalobos.

La actriz aseguró que fue una gran experiencia trabajar con influencers, pues afirmó que no había envidia y que eran muy generosos entre ellos. Incluso reveló que mantiene el contacto con algunos y hasta les pide consejos sobre redes sociales

Mira: Anabel Ferreira debutará como productora independiente de un programa de concursos