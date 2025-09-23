Diana Bracho regresa a las telenovelas a los 80 años, tras enfrentar problemas de salud ¿Qué le pasó?

La primera actriz Diana Bracho sorprende con un nuevo reto profesional. Durante una charla con el canal de Las estrellas, Bracho compartió con humor algunas anécdotas de las grabaciones, pero también confesó que ha enfrentado problemas de salud. ¿Qué le pasó? Aquí te contamos todo.

Además, dio a conocer que será parte de la telenovela ‘Hermanas, un amor compartido’. ¡A sus 80 años!

Diana Bracho / Captura de pantalla

¿Qué papel interpretará Diana Bracho en Hermanas, un amor compartido?

Dentro de la historia de la telenovela ‘Hermanas, un amor compartido’, Diana Bracho dará vida a “Antonia”, un personaje que habita en una cárcel de mujeres y que representa un reto diferente en su trayectoria. La actriz misma bromeó con el entorno del set: “Están en la cárcel, en la cárcel de mujeres. Pórtense bien, si no aquí los encierro”, comentó entre risas.

Este nuevo proyecto marca su regreso a la televisión, donde sigue mostrando su pasión por la actuación. La producción ha sido adaptada a sus necesidades, lo que le permite seguir activa sin comprometer su salud.

Además, Bracho continúa apareciendo en la telenovela Regalo de amor, donde interpreta a “Catalina”. Aunque su participación estaba pensada como breve, el papel fue ampliado debido a la buena recepción y al entusiasmo que la actriz le puso a su interpretación.

Diana Bracho en su nueva telenovela / Captura de pantalla

¿Cuál es el estado de salud actual de Diana Bracho?

La actriz reconoció que enfrenta un problema en la espalda que la llevará al quirófano en los próximos días.

“No es una enfermedad, estoy con un problema de espalda, me van a operar de la columna” Diana Bracho

Bracho agradeció a la productora Silvia Cano, quien le ha dado la oportunidad de participar en la novela bajo condiciones especiales para no forzar su salud. Con este respaldo, el intérprete puede continuar trabajando mientras atiende su recuperación médica.

Cabe destacar que no es la primera vez que la actriz se enfrenta a una cirugía compleja. En abril pasado, fue intervenida de las cervicales y tras recuperarse, realizó un viaje a París acompañada de su hija y nietas.

Diana Bracho / Captura de pantalla

¿Cuál ha sido la trayectoria de Diana Bracho en el cine, teatro y televisión?

Con más de seis décadas de carrera, Diana Bracho es considerada una de las actrices más importantes de México. Ha participado en producciones memorables como El castillo de la pureza, Cadenas de amargura y las Poquianchis. Su trabajo la ha llevado a consolidar un legado artístico que abarca cine, teatro y televisión.

Más allá de su talento en los escenarios, Bracho también se ha caracterizado por su visión clara y reflexiva sobre la vida. En entrevistas pasadas, afirmó tener resuelta su herencia y compartió que no teme a la muerte.

“El mejor regalo que le podemos dar a un ser querido es ayudar a morir con dignidad. Las muertes largas y dolorosas no se las merece nadie” Diana Bracho

