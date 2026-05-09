Candela Márquez estaría furiosa con Luis Felipe Tovar por “bocón” ¡Sacó los trapitos al sol de Alejandro Sanz!

¿Candela Márquez se enojó con Luis Felipe Tovar por hablar de su ruptura con Alejandro Sanz? El actor mexicano respondió si su amistad se fracturó tras sus declaraciones, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

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¡Se le fue la boca! Candela Márquez se habría enojado con Luis Felipe Tovar por hablar de Alejandro Sanz. / Redes sociales

¿Qué dijo Luis Felipe Tovar sobre la ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez?

En enero, el actor Luis Felipe Tovar habló de la situación de Candela Márquez, luego de que se reveló su ruptura con Alejandro Sanz. Durante un encuentro con medios, Tovar dijo que la actriz estaba en la etapa de duelo.

“Yo la vi en una foto del Instagram, donde no se veía muy contenta, yo la conozco muy bien, ¿quién va a estar contento? Es un duelo. Una relación es de dos, se dan sus pedradas, se avientan sus cacayacas, siempre hay dolor de las dos partes, pero el tiempo todo lo cura y todo lo lima”. Luis Felipe Tovar.

Además, Tovar señaló que este tipo de situaciones suelen vivirse de manera privada, lo que explicaría la falta de declaraciones por parte de la actriz. “Pobrecita de mi Candela, debe estar triste”, dijo el actor.

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Candela Márquez y Alejandro Sanz tuvieron un breve romance. / Redes sociales

¿Luis Felipe Tovar y Candela Márquez terminaron su amistad?

Luis Felipe Tovar dio a conocer, con un toque de humor y en una entrevista con medios, que hasta el momento no ha hablado con Candela Márquez tras haber dado detalles de su ruptura con el cantante español Alejandro Sanz.

“Candela está en la congeladora porque ya no me habla y no se comunica conmigo. Sabía más de la vida de Candela que de la mía, el otro día me dijo: ‘Hasta aquí me llegó tu entrevista’, le digo ‘Si das de qué hablar, te desapareces, yo tengo que salir de tu vocero a platicar lo que andas haciendo’”. Luis Felipe Tovar.

No obstante, Luis Felipe Tovar agregó que la comunidad artística no es un ejemplo a seguir en las relaciones sentimentales, pues al ser figuras públicas se suelen ver más las infidelidades y conflictos y detalló que “cuando cambias de una relación a otra sin ninguna transición, sin duelo, no lo estabas tomando en serio aunque parecía que sí”.

Además, el actor prefirió no indagar más en la vida privada de Candela Márquez “por respeto y porque los amigos no se dan explicaciones”. Pese a que en este momento están distanciados, puntualizó con que “cuando estamos cerca nos juntamos y cada quién toma sus decisiones. Ya estamos grandecitos, los consejos se los doy a mis alumnos, esos señores ya saben de qué se trata la vida, más bien que me den ellos a mí”.

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¡Se armó el pleito! Candela Márquez reacciona a lo que dijo Luis Felipe Tovar sobre su ruptura con Alejandro Sanz. / Redes sociales

¿Cuántos años le lleva Alejandro Sanz a Candela Márquez?

El cantante Alejandro Sanz, nacido el 18 de diciembre de 1968 en Madrid, tiene 57 años actualmente. Mientras que, la actriz Candela Márquez nació el 28 de febrero de 1988 en Valencia, y tiene 38 años.

La diferencia de edad entre ambos es de 19 años, la pareja tuvo un romance fugaz que terminó en medio de rumores de una presunta infidelidad. Actualmente Sanz tiene una relación con la cantante peruana Stephanie Cayo, la cual confirmaron a principios de 2026 y en redes sociales suelen compartir sus momentos juntos.

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