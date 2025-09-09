Tadeo, el guapísimo hijo de Luis Felipe Tovar, busca su camino en la música mostrando su lado más atrevido

Tiene una personalidad singular, es alto, atlético, elegante, misterioso, y también un hombre de pocas palabras. Es hijo de Luis Felipe Tovar y la escritora Guiomar Cantú. Tadeo transita en el medio con bajo perfil, en el mundo underground. Profesionalmente, lleva al menos 5 años incursionando en la música tecno-pop alternativa, urbana, experimental.

Su estética es fuerte, provocadora, muy sexual. Le gusta la noche, la fiesta y el baile. Rechaza las etiquetas. No se ata a un género. Ha incursionado en la actuación, mas no es su prioridad.

También disfruta de la preparación artística e intelectual de su madre, Guiomar Cantú, escritora, fotógrafa y directora de teatro. / Redes sociales

¿Cuáles son los proyectos artísticos de Tadeo, hijo de Luis Felipe Tovar?

Recién se graduó en la novena generación del taller de composición de la SACM (Sociedad de Autores y Compositores de México): “Estoy grabando mi segundo disco. Me acabo de graduar en la Sociedad de Autores y Compositores. He escrito temas, canción popular. De catálogo tengo unas 30 y ahorita estoy haciendo un disco de rock”, contó Tadeo, el hijo de Luis Felipe Tovar.

“Mi productor es mi mejor amigo, pero prefiero que el nombre quede en familia. Estamos escribiendo y componiendo” Tadeo, hijo de Luis Felipe Tovar

Tadeo también es modelo de importantes marcas, y aunque también ha probado el mundo de la actuación, no es su prioridad: “En la actuación acabé una serie de Telemundo en enero pasado. Se llama La jefa. Hago a ‘Simón’, un sicario malo”.

Sobre qué prefiere, la actuación o la música, respondió: “Me gusta más la música. Prefiero contar mis propias historias”. ¿Y si la música le diera para vivir?: “No actuaría”, concluyó.

Es hijo del famoso actor Luis Felipe Tovar, aunque no se promueve como tal. Se ha manejado en perfil bajo. / Redes sociales

¿Quién es Tadeo, hijo de Luis Felipe Tovar?

Nació el 25 de junio de 1999, en la Ciudad de México.

Es hijo de Luis Felipe Tovar y la escritora Guiomar Cantú, quienes se casaron en 1998 y se divorciaron en 2002.

Tiene una media hermana, Fernanda, que es actriz.

Es egresado de la escuela de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) en 2025, novena generación.

Tiene 12 composiciones registradas en la SACM.

A los 17 años comenzó a experimentar creando beats desde su celular, lo que resultó en su EP de debut, que lanzó en octubre de 2020: Niños que tocan niños , con 7 canciones, donde fusiona variantes del pop . Entre sus temas se encuentran: “Oscuridad” y “S hining star ”.

El 23 de marzo de 2023 lanzó el disco Lustifer, basado en los 7 pecados capitales, explorados desde una perspectiva queer, erótica y emocional, con una mezcla de ritmos tecno-pop, electrónica, house, postpunk y elementos experimentales.

y elementos experimentales. Ha dicho estar inspirado en artistas como Grimes y Lady Gaga, el europop y el pop alternativo.

En la actuación, ha participado en la película Anónima, donde interpretó a “Montes” (2021), y en las series La flor más bella (2022) para Netflix, con el papel de “Mati”, y La jefa (2025).

