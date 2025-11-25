Aseguran que Alejandro Sanz le habría sido infiel a Candela Márquez con otra actriz

A mediados de noviembre, Alejandro Sanz asistió solo a la entrega de los Latin Grammy 2025, realizada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Ese mismo día, el paparazzi Jordi Martin aseguró en su canal de YouTube que el cantante y Candela Márquez presuntamente habían terminado su relación, y que la ruptura sería definitiva.

¿Alejandro Sanz y Candela Márquez terminaron su relación?

De acuerdo con el paparazzi español, fuentes allegadas a Alejandro Sanz, el romance entre Candela Márquez y Alejandro Sanz presuntamente había llegado a su fin.

Según él, la ruptura se debió a los celos y a la distancia. Aunque la pareja se quería mucho, desde hace meses venía arrastrando problemas que complicaron la relación.

Candela Márquez y Alejandro Sanz / Redes sociales

“Me dicen personas del entorno de Alejandro Sanz que la distancia y los celos han sido un gran problema en la pareja; que Candela era una mujer muy insegura, que sufría de celos y continuamente andaba cuestionando a Alejandro Sanz. Ojo, me dicen que Alejandro Sanz se ha enamorado perdidamente de Candela Márquez la ha querido mucho, pero que no ha podido más; que lo notaron cansado y que la distancia ha sido clave para la separación. Que desde hace unas semanas tomaron la decisión de romper por completo”, comentó Alejandro Sanz.

Aunque ni Alejandro Sanz ni Candela Márquez han confirmado la ruptura, ya no se han visto justos al menos en los últimos meses.

Ahora, Javier Ceriani señala que, presuntamente, fue Alejandro Sanz quien habría sido infiel. Según el periodista, el cantante habría engañado a Candela Márquez con una de sus exparejas: una actriz española , con quien supuestamente mantuvo un romance después de su ruptura con Rachel Valdés.

Candela Márquez y Alejandro Sanz / Redes sociales

¿Con quién habría engañado Alejandro Sanz a Candela Márquez, según Javier Ceriani?

De acuerdo con Javier Ceriani, Alejandro Sanz presuntamente habría engañado a Candela Márquez con la actriz Andrea Gara, con quien el cantante mantuvo un breve romance antes de iniciar su relación con la exintegrante de “Las estrellas bailan en Hoy”. El periodista asegura que, presuntamente, este verano Sanz y Gara se reencontraron en agosto y septiembre, retomando el contacto.

“Le habría metido los cuernos a Candela Márquez con Andrea Gara. Esta es la bomba desde los Ángeles a Madrid. Por eso ella termina con Alejandro Sanz porque descubre un montón de cosas, dijo Javier Ceriani en su canal de Youtube.

Candela Marquez y Alejandro Sanz / Instagram: @candelamarquezh/ Instagram: @alejadrosanz

¿Cómo reaccionó Candela Márquez a la supuesta infidelidad de Alejandro Sanz, según Javier Ceriani?

Javier Ceriani aseguró que tras revelar infidelidad de Alejandro Sanz, Candela Márquez le habría escrito por whatsapp, él pensando que quizá ella le reclamaría descubrió con sorpresa.

“Pensé: ‘Vendrá a reclamarme, a demandarme’. Pero Candela Márquez, cuando la saludo y le respondo ‘Hola, ¿cómo estás?’, su respuesta fue: ‘Ya tú sabes. Espero verte pronto en Miami’. Señoras y señores, Candela Márquez casi me confirma que Alejandro Sanz le metió tremendos cuernos con Andrea Gara. No mentimos”, precisó Javier Ceriani.

Checa: Shakira enciende el escenario con piropazo a Alejandro Sanz en Miami, su novia responde ¿coqueteo con él?

¿Quién es Andrea Gara, presunta exnovia de Alejandro Sanz?

Andrea Gara, presunta ex de Alejandro Sanz es una actriz española con trayectoria sólida desde finales de los 90, activa en cine, televisión y teatro, con participación en comedia, drama, thriller y horror.



Inicia en televisión con series como “El comisario” (1999), “Arrayán”, “Los Serrano” y “Yo soy Bea”.

Actúó en “Canciones de amor en Lolita’s Club” (como Rebeca) y participa en “La que se avecina”, “Escenas de matrimonio” y “Aquí me las den todas”.

Destacó en “Chicas paranoicas”, “José Mota presenta”, “El pueblo” (como Susana) y “Señoras del (h)AMPA”.

2021–2024: Presente en “Historias para no dormir”, “Fenómenas” (como presentadora/actriz) y “Serrines, madera de actor”.

Cine de suspense y horror: Protagonista en “El asesino de los caprichos” (2019), dirigida por Gerardo Herrero.

Mira: Ivet Playà reaparece y arremete de nuevo contra Alejandro Sanz: Revela haberse sentido “como objeto se...l”