Ivet Playà reaparece y arremete de nuevo contra Alejandro Sanz: Revela haberse sentido “como objeto se...l”

Después de varios meses de silencio mediático, Ivet Playà, la exfanática de Alejandro Sanz que en junio pasado sacudió el mundo del espectáculo con sus declaraciones contra el cantante español, ha vuelto a hablar públicamente. A través de sus redes sociales, la joven catalana revivió su testimonio, apuntando nuevamente contra el intérprete de “Amiga mía”, a quien acusa de haberla manipulado emocional y sexualmente.

¿De qué acusa Ivet Playà al cantante Alejandro Sanz?

En una serie de videos publicados en sus redes sociales, Ivet Playà relató cómo conoció a Alejandro Sanz cuando ella tenía 18 años y él 49. En ese momento, ella era una fan incondicional que asistía a muchos de sus conciertos por toda España, financiando sus viajes con su trabajo como dependienta. Según explicó, el cantante era consciente de la admiración que ella le tenía y se habría aprovechado de ello.

“Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad” Ivet Playà

Además, afirmó que Sanz jugó con sus emociones, mencionando declaraciones previas del cantante: “ Decía que se lleva a gente por delante, y que es peligroso. Y si te preguntas por qué estoy aquí contando esto, es porque a mí Alejandro Sanz me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo ”.

Aunque sus declaraciones fueron contundentes, Ivet aclaró que no está acusando al cantante de cometer ningún delito, sino de haber actuado de una manera que considera “moral y humanamente inaceptable”.

¿Cuál es la nueva declaración que hizo Ivet Playà sobre Alejandro Sanz?

En un nuevo testimonio realizado por Ivet Playà, afirma que su relación con Alejandro Sanz nunca fue una historia de amor o admiración recíproca, como algunos medios especularon. Al contrario, sostiene que fue una dinámica de poder profundamente desigual.

Alejandro Sanz tenía (y sigue teniendo) novia y pretendía al mismo tiempo seguir utilizándome como objeto se... Ivet Playà

Por otra parte, Playà hizo una pequeña recapitulación de los hechos que ha protagonizado este año en torno a la figura del famoso cantante español, con quien ha tenido un largo enfrentamiento de declaraciones. Ivet, comentó lo siguiente en sus historias de Instagram:

En marzo quiero hablar en prensa sobre mi historia. En abril me piden una propuesta de negocio para silenciarla. En junio giran la tortilla para tacharme de algo porque no tienen NADA en contra de mí. Fin de la historia Ivet Playà

Playà ha insistido en que fue manipulada por la fama y el carisma del artista, situación que la llevó a aceptar una relación que no le hacía bien. Hoy, asegura, se siente con la responsabilidad de compartir su experiencia, aunque eso le haya costado ser atacada en redes sociales.

¿Alejandro Sanz cancelará su gira tras declaraciones de Ivet Playà?

Mientras la controversia se reactiva, Alejandro Sanz continúa con su gira internacional “¿Y ahora qué?”, que lo llevará al Auditorio Nacional de la Ciudad de México los próximos 9, 10 y 31 de octubre. Hasta el momento, el cantante no ha hecho declaraciones recientes respecto a las nuevas publicaciones de Playà, por lo que se espera que continúe con sus fechas establecidas.

En declaraciones previas, Sanz defendió su integridad y agradeció el apoyo de sus fanáticos, además de decir tajantemente que no tolerará faltas de respeto hacia su persona.

Aunque el artista se mantiene enfocado en su música, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. Por un lado, quienes defienden a Playà piden que se investigue a fondo lo ocurrido. Por otro, los seguidores más fieles de Sanz acusan a la joven de buscar fama y atención.

“Oye, te hago una pregunta: si Alejandro Sanz no hizo nada ilegal contigo, ¿por qué armas tanto lío?”,

“Visibilizar las injusticias, abusos desde una posición de poder y machaques/manipulaciones psicológicas SIEMPRE será un gran paso hacia un mundo menos machista y más empático.”,

“Hola Ivet, tienes TODO mi apoyo. Yo tuve la mala suerte de trabajar para él unos tres días en un hotel donde se alojó los días a previos a un concierto”

El apoyo en sus redes parece haber crecido, pero aún está muy polarizado el asunto en comentarios. Estaremos atentos a cualquier respuesta que haga Alejandro Sanz.

