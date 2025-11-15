Alejandro Sánz y Candela Márquez habrían terminado su romance, aseguran ¿Shakira es la tercera en discordia?

Aunque Alejandro Sanz y Candela Márquez presumían su amor en redes sociales y una fuente cercana nos había contado a TVNotas que habían superado una fuerte crisis de pareja—incluso con planes de comprometerse más adelante—, todo indica que la relación volvió a tambalearse y podría haberse derrumbado nuevamente.

Este jueves, Alejandro Sanz llegó solo a Los Latin Grammy 2025, que se celebraron en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, la razón según el paparazzi Jordi Marti es que Alejandro Sanz y Candela Márquez presuntamente se habrían separado.

Alejandro Sanz y Candela Márquez / Redes sociales

¿Por qué Alejandro Sanz y Candela Márquez se habrían separado?

Jordi Martín contó en su canal de YouTube que personas cercanas a Alejandro Sanz le confirmaron que presuntamente habría terminado con Candela Márquez. Según él, la ruptura se debió a los celos y a la distancia. Aunque la pareja se quería mucho, desde hace meses venía arrastrando problemas que complicaron la relación, según dice.

“Me dicen personas del entorno de Alejandro Sanz que la distancia y los celos han sido un gran problema en la pareja; que Candela era una mujer muy insegura, que sufría de celos y continuamente andaba cuestionando a Alejandro Sanz. Ojo, me dicen que Alejandro Sanz se ha enamorado perdidamente de Candela Márquez la ha querido mucho, pero que no ha podido más; que lo notaron cansado y que la distancia ha sido clave para la separación. Que desde hace unas semanas tomaron la decisión de romper por completo”, comentó Alejandro Sanz.

Candela Márquez y Alejandro Sanz habrían terminado por los celos y la distancia, asegura Jordi Martin. / Instagram:@candelamarquezh

Candela Márquez tuvo un ataque de celos por Shakira, según Jordi Marti

Según Jordi Martí, a Cándela Márquez no le cayó nada bien la amistad entre Shakira y Alejandro Sanz. Incluso habría tenido un arranque de celos cuando la cantante le dio un beso en la mejilla al español para promocionar su colaboración “Bésame” en redes sociales, un gesto que habría detonado los primeros problemas en la pareja.

“La relación estaba muy deteriorada desde el famoso beso entre Shakira y Alejandro Sanz para promocionar ‘Bésame’.A partir de ahí, me dicen que a Candela Márquez no le sentó nada bien, que le dio un ataque de celos y terminó la relación. Eso duró un cabreo de dos o tres días y luego se reconciliaron”,dijo Jordi Martin.

Según Jordi Martin, la relación de Shakira y Alejandro Sanz es de grandes amigos que llevan más de 20 años apoyándose: “Son como hermanos. No hay nada, se adoran”.

“Han rotó y me han dicho que no van a volver, porque Alejandro Sanz no puede más”, finalizó Jordi Martin.

Shakira desata rumores con sensual piropo a Alejandro Sanz y ¡las redes se encienden! / Instagram

¿Cómo fue la historia de amor entre Alejandro Sanz y Candela Márquez?

La historia de amor entre Alejandro Sanz y Candela Márquez comenzó en 2024. En aquel entonces, los fans notaron que ambos se dedicaban mensajes muy coquetos en Instagram.

Aunque en un principio no quisieron decir nada, en noviembre de ese año confirmaron su relación en redes sociales. En ese mes, hicieron su debut oficial como pareja en la alfombra roja de la Gala Persona del Año de los Latin Grammy en Miami.

Si bien hablaron mucho de su romance en público, las pocas veces que lo hicieron declararon que estaban muy felices y enamorados. En su momento, Alejandro contó que su noviazgo con Candela iba tan en serio que ya le había presentado a su familia.

Según Jordi Martin la pareja habría llegado a su fin en días recientes.

Candela Márquez y Alejandro Sanz / Redes sociales

¿Quién es Candela Márquez y cuál es su trayectoria?

Candela Márquez es originaria de Valencia, España

Debutó en el medio artístico como modelo y actuó en las series La fuga y Aída.

En 2014 decidió probar suerte en el mercado mexicano y ha participado en telenovelas como: “Muchacha italiana viene a casarse”, “Sin tu mirada” y “Fuego ardiente”, entre otras.

En 2022 participó en el mini reality “Las estrellas bailan en Hoy”.

También formó parte de “Valverde, el santo patrón” de Telemundo.

Actualmente forma parte de “Velvet: El nuevo imperio”, serie de Telemundo.



