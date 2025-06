Alejandro Sanz: Mientras Ivet Playà se defiende tras entrevista fallida, el cantante ya planea demandarla

El caso de Alejandra Sanz y su fanática, Ivet Playa, continúa generando polémica. La joven sostiene que el cantante la manipuló por muchos años para tener una relación íntima con ella, algo que, según sus palabras, la hizo sentir “humillada” y “utilizada”.

A través de un video para redes sociales, Ivet contó que su vínculo con Sanz comenzó cuando ella tenía 18 años y él 49. En sus palabras, el cantante mantuvo contacto con ella por mucho tiempo y, cuando cumplió 22, le propuso tener un romance. Si bien no dio muchos detalles, señaló que la situación se había convertido en una “pesadilla”.

En respuesta a esto, Alejandro compartió un comunicado admitiendo que sí hubo una relación con Playà, pero no de la forma en que ella la describe. También dejó ver que la joven estaba enojada con él debido a que se negó a invertir en unos negocios de su familia.

¿Qué dijo Ivet Playà, fan de Alejandro Sanz, luego de que la corrieron de entrevista?

Tras dar su testimonio, Ivet Playà asistió a un programa de televisión español para hablar más sobre el asunto. No obstante, los presentadores terminaron corriéndola del set, alegando que no era clara en sus declaraciones y solo repetía que había sido víctima de Alejandro Sanz, a quien incluso tachó de ser un “depredador s3*ual”

Luego del momento incómodo, la chica conversó con medios de comunicación locales y acusó a los conductores de “no haberla dejado hablar”, algo que considera como una falta de respeto hacía lo que habría vivido con el artista.

Ivet Playá “No me han dejado hablar mucho. Bueno, eso dicen (que soy una estafadora y una mentirosa). Ya tendré oportunidad de aclararlo. Yo solo vine a contar mi verdad”

Tambien comentó que lo sucedido ha sido muy “frustrante”, tanto para ella como para su familia, reiterando que su único objetivo es exponer las acciones “moralmente incorrectas” de Alejandro, pues, según ella, ya le han llegado más testimonios de chicas que, presuntamente, también habrían vivido una experiencia similar con el cantante.

“No me han querido escuchar, no me han querido entender. Sobretodo, no me han querido dejar explicar mi historia. (Si me demandan) Se tendrá que ver. Tengo pruebas, obviamente no las puedo mostrar. Me han llegado testimonios”, puntualizó.

Ivet Playá / Redes sociales

¿Alejandro Sanz demandará a Ivet Playà?

Recientemente, un amigo cercano a Alejandro Sanz aseguró que el español ya está preparando una demanda contra Ivet Playà por difamación.

“Ella sabe que Alejandro Sanz no se va a quedar con las manos cruzadas. La va a demandar, pero por todo lo alto. El buffet (de abogados) que lleva Alejandro, que se agarre. Ella dice que está muy indignada por el trato que él le dio. Yo no conozco a nadie al que Alejandro Sanz haya tratado mal”, dijo ante los medios.

Si bien el cantante no ha confirmado esta información, hace poco compartió un mensaje a través de su canal de difusión, en el que expresa su agradecimiento a los fans que lo han apoyado en estos momentos tan complicados.

De igual forma, se dijo sumamente molesto de que su privacidad esté siendo expuesta de esta manera, principalmente con mentiras que solo buscan perjudicarlo.

Alejandro Sanz “No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser miserable. Hago música, a eso me dedico. Claro que siento vergüenza si exponen mi privacidad, pero no pienso dar un paso atrás”

"Claro que siento vergüenza si exponen mi privacidad": Alejandro Sanz envía mensaje a sus fans tras polémica con Ivet Playá.

¿Ivet Playà quiso extorsionar a Alejandro Sanz?

En su momento, una persona cercana al equipo de Alejandro Sanz contó que, en marzo, Ivet Playà fue a las oficinas del cantante para comentar que tenía fotos comprometedoras de él y quería llegar a un trato para no publicarlas.

Posteriormente, le habría propuesto que invirtiera en unos negocios familiares. El artista calificó esto como un “intento de chantaje”, por lo que se negó rotundamente. Ante esto, la joven decidió hacer sus polémicas declaraciones.

Por otra parte, se llegó a decir que la chica cobraba dinero para dar entrevistas, algo que ella ha negado en todo momento, asegurando que solo quiere decir “su verdad”.

