Alejandro Sanz: Corren a Ivet Playà de programa tras señalar al cantante de ser un “depredador sexual”

El pleito entre Ivet Playà y Alejandro Sanz continúa. Ahora, la joven volvió a causar revuelo por su reciente entrevista. ¡La corrieron del set!

Aunque Alejandro Sanz ha salido a dar su versión de la historia, las declaraciones de Ivet continúan y no han pasado desapercibidas en redes sociales.

¿Qué dijo Ivet Playà sobre Alejandro Sanz en ‘¡De viernes!?

Luego de la controversia causada por las declaraciones de Ivet Playà, en las que aseguró haber mantenido una relación “íntima y sexual” con Alejandro Sanz, la joven optó por presentarse en el programa '¡De viernes!’ para compartir públicamente todos los pormenores de su relación con el cantante.

“En nuestro vínculo íntimo, actitudes delictivas no hubo. Pero sí existieron irregularidades”, comentó Playà.

Sin embargo, Beatriz Archidona y Santi Acosta continuaron con los cuestionamientos a Ivet, en los que externaron que todavía no entendían los motivos de su descontento con el artista.

“Nosotros no te hemos entendido bien, seguimos sin entender el daño el daño que has sufrido en esa relación como para exponerlo públicamente en redes”, dijo la conductora.

A lo que Ivet mencionó que no es la única persona que ha vivido una mala experiencia con Alejandro. Incluso, lo tachó de “depredador sexual”.

“Hablo de personas que han vivido situaciones similares con Alejandro Sanz. Y no son una, ni dos, ni tres. Según sus propias palabras, se trata de manipulación emocional. Uno de ellos, en particular, lo describe como un depredador sexual” Ivet Playà

¿Por qué corrieron a Ivet Playà de entrevista en ¡De viernes! en la que habló de su relación con Alejandro Sanz?

La situación causó indignación entre los presentadores. Aseguraron que no sería ético lo que dijo sobre Alejandro Sanz. Por esta razón, le pidieron que se retirara del programa.

“Mira, no. Esto ya no. Se acabó, ya está. Por ahí no vamos a entrar. Nosotros no somos jueces, hemos intentado hacerte una entrevista para entenderte, pero estamos hablando de temas que no se tienen que hablar en un plató, sino en un juzgado”, comenzó la conductora.

“Hemos intentado entenderte, pero es muy complicado con la ambigüedad. Y si hablamos de ética y de moral, plantéate si es ético lo que estás haciendo”. Beatriz Archidona

Después de esas declaraciones, la presentadora decidió finalizar la entrevista y le volvió a pedir a Ivet Playà que se retirara del estudio.

Así fue el momento:

¿Qué respondió Alejandro Sanz a las recientes declaraciones de Ivet Playà?

Aunque Alejandro Sanz no habló directamente de lo que dijo Ivet en la entrevista con ‘¡De viernes!’, sí pidió a sus seguidores y fans que continuaran con “lo suyo”, así como agradeció todo el apoyo recibido.

“Buenas noches familia. Podemos seguir a lo nuestro? Os quiero. Gracias por confiar en mi. Y algo más importante aún. Gracias a tod@s los que me habéis apoyado estos días. Porque la valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eso no lo olvidaré jamàs. Os amo”, escribió Alejandro Sanz en X.

Al momento, Ivet Playà no se ha pronunciado a los recientes tweets de Alejandro Sanz.