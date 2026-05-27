¿Sandra Echeverría deja la actuación? Tras batalla legal contra MetaxChange, revela: “Seré una fiscal”

Sandra Echeverría, tras responder si procedió la demanda en su contra por daño moral por parte de Nazareth N, líder de la empresa MetaxChange, en esta ocasión, atraviesa una nueva etapa profesional. Ahora que la situación legal se ha ido esclareciendo poco a poco, la actriz de “La fuerza del destino” tiene un nuevo proyecto en puerta.

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Sandra Echeverría alista nuevo proyecto en la pantalla. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Sandra Echeverría y MetaXChance tras denunciar fraude millonario?

Meses atrás, Sandra Echeverría denunció un fraude por más de 2 mil millones de pesos tras confiar en MetaXChance, empresa liderada por Nazareth N. La actriz también reveló que otras “mil personas” habían sido víctimas del mismo engaño, por lo que se emprendió una batalla legal.

Al momento en que la actriz de “El clon” hizo la denuncia pública, ya habían sido detenidos Patrick N y Mariana N, pero faltaba Nazareth N, quien fue puesta bajo las autoridades más de un mes después. Una vez que habían sido detenidas las tres personas implicadas, se dio a conocer que, presuntamente, la actriz enfrentaba una demanda en su contra.

Pese a que Nazareth N dijo en un video que demandó a Sandra Echeverría por daño moral y delincuencia organizada, la actriz aseguró que no existía ningún proceso en su contra y que todo se trataba de una “sarta de mentiras”. Sin embargo, advirtió que los procesos seguirían hasta hacer justicia por todos los implicados.

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Sandra Echeverría sigue en busca de la justicia tras ser víctima de fraude. / IG: @sandraecheverriaoficial

¿Sandra Echeverría dejará la actuación tras batalla legal contra MetaXChance?

Semanas después de las últimas declaraciones de la intérprete de “Me falta el aire” sobre el tema, se dio a conocer que está preparando un nuevo proyecto en el que será una fiscal, pues se integrará al equipo de la serie “El señor de los cielos” para su última temporada.

Durante una entrevista en la que promocionó el lanzamiento del sencillo “Con esta me despido”, Sandra Echeverría explicó que, después del proceso que enfrentó tras ser víctima de fraude, considera que podría interpretar a una fiscal de manera muy natural.

“Con todo el tema también que estuve ahí entre demandas y cosas, aprendí mucho y creo que me voy a hacer una fiscal muy natural”. Sandra Echeverría

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¿Cuándo se estrena la última temporada de “El señor de los cielos”?

Después de 10 temporadas, “El señor de los cielos” se prepara para su última entrega con nuevos integrantes en el equipo. A través de los canales oficiales de la serie, se dio a conocer que será en julio cuando llegue a las pantallas la temporada final.

Rafael Anaya, quien da vida al temido Aurelio Casillas, regresará una vez más, pero ahora “más ambicioso, implacable y peligroso que nunca”. Así que será en las próximas semanas cuando Sandra Echeverría vuelva a la pantalla chica.

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