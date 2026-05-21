¿Suavecito y Queen Buenrostro a la cárcel? Estarían siendo investigados por presunto fraude, revelan

Suavecito y Queen Buenrostro vuelven a estar en el ojo del huracán. Más allá de todo lo que pasó en ‘La mansión VIP’ con Kim Shantal y que muchos siguen teniendo dudas sobre en qué términos están ahora mismo, circula que, presuntamente, estarían involucrados en un delito de fraude. Esto es lo que se sabe.

Suavecito y Queen Buenrostro / Redes sociales

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¿Suavecito y Queen Buenrostro realmente terminaron su noviazgo?

Mucho se ha dicho sobre Suavecito y Queen Buenrostro en las últimas semanas, tras su estancia en ‘La mansión VIP’. Y es que luego de que Queen fuera eliminada, ingresó Kim Shantal, exnovia del influencer.

Según se especula, Kim y Suavecito terminaron en su momento por culpa de Queen. Durante su convivencia, la expareja protagonizó momentos sumamente románticos y hasta se besaron en algún punto.

Todo indicaba que habría una reconciliación entre ellos. Sin embargo, esto no sería así. Kim ha dicho públicamente que Suavecito le “volvió a fallar” y que estaba buscando “arreglar las cosas” con Buenrostro.

Por su parte, Eduardo, nombre real del creador de contenido, dejó ver que actualmente está soltero y no planea buscar a ninguna de sus exnovias. Queen es la que más firme ha sido en resaltar que la relación con él quedó en el olvido.

A pesar de las declaraciones de los involucrados, se ha reportado que, presuntamente, Queen estaría “rogándole” a Suavecito para que volvieran a estar juntos. Esto solo habría sido confirmado por la propia Kim.

Kim Shantal / Redes sociales

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Esto se sabe del presunto fraude que Suavecito y Queen Buenrostro cometieron

En una emisión de su canal de YouTube, el periodista Gabo Cuevas contó que hace poco recibió un mensaje de una persona que le aseguraba que Suavecito y Queen Buenrostro estarían involucrados en un delito de fraude.

“Está muy delicado este tema. Me buscó una persona, (me dijo) que están investigando a Suavecito y Queen Buentrostro en Disney por supuestos fraudes con los pagos de los diversos paquetes, parques y atracciones que ellos han presumido constantemente en este lugar”. Gabo Cuevas

Gabo mencionó que “su fuente” quedó en enviarle las pruebas en estos días. Aunque dijo no poder asegurar nada por el momento, destacó que esta no sería la primera vez que Suavecito se le acusa de algo similar.

En su momento, se dijo que, supuestamente, el influencer estafaba a creadores de contenido mediante la aplicación de Paypal. El mensaje que le llegó a Gabo fue el siguiente:

“Trabajo para Disney y tengo prueba de ello. Queen y Suave están bajo investigación y existe la posibilidad de que sean vetados de los parques. Todo el reporte fue realizado de manera anónima”.

Gabo culminó diciendo que, si la información era cierta, los influencers podrían estar en serios problemas legales.

¿Quiénes son Queen Buenrostro y Suavecito, acusados de presunto fraude?

El perfil de Queen Buenrostro es el siguiente:

Ana Daniela Martínez Buenrostro, mejor conocida como Queen Buenrostro, es una influencer y empresaria mexicana.

Tiene 29 años.

Inició en internet hace unos 10 años, al colaborar en el canal de Badabum.

También es propietaria de una agencia de viajes y cofundadora de Kyoza Express, InguesuBurger y TKRBN.

Se vio involucrada en un tema legal al acusar a su exnovio, Brandon Castañeda, de presunto maltrato.

Este es el perfil de Suavecito:

Luis Eduardo Guillén González, mejor conocido como ‘Suavecito’, es un influencer.

Tiene 32 años.

Se le ha visto en diversos realities como ‘Los 50’ y ‘La venganza de los ex’.

Tuvo una tormentosa relación de 4 años con Kim Shantal.

Tras terminar con ella en 2024, empezó un romance con Queen Buenrostro.

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