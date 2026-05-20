Kim Shantal deja de seguir a Suavecito tras misterioso comentario, ¿regresó con Queen Buenrostro?

Kim Shantal y Suavecito siguen dando de qué hablar en redes luego de que se especulara sobre una posible reconciliación tras su salida de La mansión VIP. Durante su estancia en el reality, los creadores de contenido se mostraron muy cercanos, y aunque nunca hubo un acercamiento físico concreto, distintos momentos que fueron captados por sus seguidores desataron rumores.

A su salida del reality, Kim Shantal y Suavecito concluyeron definitivamente las relaciones sentimentales que mantenían en el exterior, lo que les permitió intercambiar varios besos en una reunión organizada por Maza Clan como parte de las grabaciones de “Una vida de rancho”. La interacción en el video creó expectativas en los fans, pero ahora parece que todo ha terminado definitivamente. ¿Qué está pasando? Aquí te lo contamos.

Kim Shantal y Suavecito habrían puesto fin a su posible reconciliación. / Redes sociales

Te recomendamos: Kim Shantal habla de su beso con Suavecito y asegura: “Me dejé llevar”, ¿hay reconciliación?

¿Por qué se dice que no habrá reconciliación entre Kim Shantal y Suavecito?

Después de misteriosos videos de Suavecito y confesiones de Kim Shantal, los usuarios se percataron de que Shantal dejó de seguir a Suavecito en la única red social donde aún había interacción; momentos después, Suavecito hizo lo mismo.

Presuntamente, Kim Shantal dejó de seguir a su expareja después de que una seguidora comentó en uno de sus videos: “Suavecito está con Queen ahora”. El comentario no pasó desapercibido por Shantal, quien le dio me gusta y después dejó de seguir al influencer.

De acuerdo con diversos informes en redes, Suavecito hizo lo mismo tan solo una hora después; además, publicó una misteriosa historia en su cuenta de Instagram que ya están generando teorías sobre su posible reconciliación con Queen Buenrostro.

Lee: Ex de Kim Shantal exhibe conversaciones con la influencer antes de La mansión VIP: ¿Traición? FOTOS

¿Qué hizo Suavecito que generó rumores de reconciliación con Queen Buenrostro?

Después de que los internautas se percataron de que Kim Shantal y Suavecito se dejaron de seguir, comenzaron a notar algunas pistas en las historias del influencer que confirmaron que planea regresar con Queen Buenrostro y viajar a Corea.

En la primera de ellas se observa a Suavecito en un avión, pero lo que llamó la atención fue el comentario que dejó la cuenta “queencito”, que se especula es manejada por Buenrostro. Ante la viralidad de la historia y las especulaciones, la cuenta borró el comentario. Sin embargo, en sus publicaciones existen varios de los momentos que han compartido los Suavecito y Queen Buenrostro.

Hasta ahora, Suavecito no ha compartido nuevas historias, pero en redes diversos usuarios han comenzado a manifestar su descontento, asegurando que su apoyo es para Kim Shantal.

Historia de Suavecito en Instagram. / Redes sociales

Lee: Lupita Villalobos revela detalles sobre presunta infidelidad de su esposo y su distanciamiento, ¿Cómo se enteró?

¿Cuál fue la reacción de Kim Shantal al supuesto regreso de Suavecito con Queen Buenrostro?

Kim Shantal no ha dicho nada sobre lo ocurrido con Suavecito. En sus últimas declaraciones aseguró que solo se dejó llevar por sus emociones durante La mansión VIP y al encontrarse con él al salir, pero no habló de una reconciliación.

Tras la última información que circula en redes, Shantal solo reposteó una publicación en X donde se lee: “Pues en fin, la mierd* con la mierd* y las bonitas con las bonitas”, acción que ya está generando especulaciones.

¿Kim Shantal descarta regresar con Suavecito? / Redes sociales

No te pierdas: Famosa influencer mexicana, colaboradora de Kenia Os, anuncia, devastada, el asesinato de su hermano: VIDEO

