Agustín Fernández revela graves problemas físicos por estar La mansión VIP, toma drástica decisión

Agustín Fernández se volvió uno de los habitantes favoritos de La mansión VIP.

Su contenido de bromas, romance, diversión y locuras fue parte de la motivación del público para mantenerlo dentro del show .

Lamentablemente, el exceso de fiesta, desmadre y barra libre de alcohol ocasionó que su cuerpo llegara al límite.

Ahora, el modelo argentino nos contó que se someterá a una rigurosa desintoxicación.

“Definitivamente, estoy arruinado físicamente. Dentro del show, el alcohol y la fiesta nunca pararon. Incluso la gente nueva nos inyectó energía, porque después de meterle tanto (al cuerpo), te vas apagando poco a poco. No había tiempo para la cruda, ni para dormir bien”. Agustín Fernández.

Agustín Fernández fue participante de ‘La mansión VIP’. / Foto: Alejandro Isunza y Francisco Mancera.

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¿Que problema físico le causó a Agustín Fernández su paso por La mansión VIP?

Aunque veíamos muy contento a Agustín, reveló que no siempre la pasó al 100, ya que la resaca le ocasionó varios malestares.

“A veces me levantaba crudo y sin ganas de hacer contenido. Me sentía malhumorado, con dolor de cabeza y de panza. Tuve vómito y diarrea. Además, comí muy mal y tampoco entrené como debía. Es complicado estar así todo el reality y tratar de dar contenido por 24 horas. Tendré que hacerme un détox por 1 mes”. Agustín Fernández.

Compartió en qué consiste su procedimiento de desintoxicación.

“Tomaré mucha agua y comeré más sano: Verdura, fruta, pollo a la plancha y pescado en la noche. También necesito reincorporarme a mis entrenamientos, para sacar toda la porquería de mi cuerpo. Iré al sauna a sacar las toxinas y me pondré a correr. Obviamente, dejaré de tomar. Espero cumplirlo, porque hoy digo que haré eso y capaz que mañana estoy borracho otra vez (ríe)”.

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¿Qué dijo Agustín Fernandez de su relación con Aida Victoria en La Mansión VIP?

En otros temas, Agustín habló del romance apasionado que tuvo con Aida Victoria en el reality:

“¿Qué es el amor? (ríe), no se crean. Fue un amor lindo. Intentamos buscar la forma de continuar afuera, pero al final pasaron cosas que nos hicieron dejarnos de hablar. Ya perdí contacto con ella. Hace poco le escribí y no me respondió. Entendí que todo fue un amor de reality”. Agustín Fernández.

También externó algunas palabras después de enterarse de que salió a la luz un video en el que tiene intimidad con Aida dentro de La mansión VIP.

“Las cosas se dieron de manera natural. La pasamos increíble y tuvimos mucha química. Ambos nos dijimos que queríamos que la historia siguiera aquí afuera. No es fácil estar encerrado y convivir con la persona que te gusta. Simplemente me atrapó. Creo que nos debemos una charla entre los 2”. Agustín Fernández.

Le preguntamos sobre la mala suerte que ha tenido en el amor, luego de que intentó conquistar a Gala Montes, a su exnovia, Cyntia Cofano, y a Aida en distintos realities, pero con ninguna culminó algo serio.

“Me tengo que hacer una especie de limpia. A lo mejor alguna exnovia me hizo algo. No sé a quién echarle la culpa. De hecho, estuve de migajero (con Aida), nunca le había rogado tanto a alguien. Aunque poco a poco todo comenzó a ser mucho más mutuo. Había muchísima química”. Agustín Fernández.

Para concluir, esto nos dijo de su participación en el show: “Se convirtió en una locura. Quedé sorprendido de la magnitud del proyecto. No me esperaba algo tan grande. Estuvo muy divertido, porque fue un reality distinto. Me encantó que fuera muy dinámico. Aunque también fue una experiencia bastante agotadora”.

Durante su encierro en La mansión VIP, tuvo un romance con Aida Víctoria que llegó a su fin en cuanto retomaron su vida en el exterior. / Foto: Francisco Mancera, Cortesía del modelo y redes sociales.

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¿Quién es Agustín Fernández?

En 2018, el argentino se dio a conocer en el programa Enamorándonos, de TV Azteca.

Luego, participó en Guerreros 2020 y después lo vimos en Reto 4 elementos.

En 2023 estuvo en Las estrellas bailan en Hoy.

Formó parte de La casa de los famosos México en 2024 y, al salir, del programa Bola de locos.

Volvió a encerrarse en 2025 y lo vimos en los realities La casa del amor y Survivor México

Este año participó en la primera temporada del reality de YouTube La mansión VIP.

Cuenta con 855 mil seguidores en Instagram y 834 mil en TikTok .

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